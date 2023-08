„Wir sind Hückeswagen“ startet mit Tatendrang

Am 1. Oktober ist es soweit: Das Stadtmarketing und die Werbegemeinschaft haben den neuen Verein endgültig beschlossen.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Für Irmgard Hannoschöck war das, was da nun im Kultur-Haus Zach passierte, keine profane Mitgliederversammlung. Vielmehr sah die Leiterin der Suchtberatungsstelle der Diakonie darin „einen sehr schönen Moment. Ich begreife das hier mehr als Festakt.“ Geschehen war kurz zuvor ein wichtiger Schritt in der Historie der Stadt: Einstimmig hatte die Mitgliederversammlung des Stadtmarketings beschlossen, dass diese mit der Werbegemeinschaft zum Verein „Wir sind Hückeswagen“ verschmilzt. Start ist am 1. Oktober, wenn das laufende Geschäftsjahr der Werbegemeinschaft beendet ist.

Zu Beginn der Versammlung betonte der zu diesem Zeitpunkt noch amtierende Vorsitzende Dietmar Persian: „Das ist ein besonderer Tag in der Geschichte von Werbegemeinschaft und Stadtmarketing.“ In vielen Dingen hätten beide in der Vergangenheit zusammengearbeitet, auch ist der Zusammenschluss der örtlichen Einzelhändler, Handwerker und Dienstleister von Beginn an Mitglied im Stadtmarketing. „Nun schlagen wir ein neues Kapitel auf für Hückeswagen und seine Menschen“, betonte er.

„Es sind zwei starke Partner, die zusammengehen.“

Stephan Lapp von der Werbegemeinschaft verwies auf „zwei starke Partner, die zusammengehen“. Das zeigt sich auch im neuen Logo, das aus den beiden bisherigen entstanden ist. Die Historie beider Institutionen sei bemerkenswert, sagte er. „Welche Stadt kann schon von sich sagen, dass seit mehr als 50 Jahren ein Auto zu Weihnachten verlost wird? Ich kenne keine!“

Das sind die Ziele des Vereins „Wir sind Hückeswagen“

Anschließend betonte Kathrin Nökel, die in Stoote ein Coachingunternehmen leitet: „Wir mussten als Erstes klären, ob wir einen gemeinsamen Nenner haben und langfristig in die Zukunft gehen möchten.“ Das neue Konstrukt „Wir sind Hückeswagen“ sei für Menschen und Unternehmen in der Schloss-Stadt da. „Wir wollen Ideen unserer Mitglieder und von außen unterstützen und zielorientiert arbeiten – sowohl für den Einzelhandel als auch für die Gastronomie und die Unternehmen.“

Die Fusion zu „Wir sind Hückeswagen“ soll laut Kathrin Nökel zu einer eine bessere Vernetzung der Mitglieder führen sowie diese binden und begeistern – und im Idealfall würden neue gewonnen. In dem Neustart „aus wirtschaftlichen, organisatorischen und konzeptionellen Gründen“ sehen die Verantwortlichen eine Reihe von Chancen: Neue Energien werden freigesetzt, ein Mit- statt ein Nebeneinander, Zeitersparnis durch schnellere Abstimmungen, Expertisen von „klugen Köpfen“. „Erfolgreiche Events und Aktionen sollen weiterentwickelt werden“, versprach Kathrin Nökel, die bereits eine Aufbruchstimmung ausgemacht hat. Für den Herbst ist eine Ideen-Werkstatt vorgesehen.

Diese Sorgen prägten die Gespräche über eine Fusion

Bei aller Euphorie der vergangenen Wochen sind aber offensichtlich auch Sorgen aufgekommen. Lapp verwies etwa auf Äußerungen, dass sich bis auf einen neuen Namen nichts ändern werde, dass altbekannte Veranstaltungen, wie die verkaufsoffenen Sonntage, wegfallen könnten und die verschiedenen Interessen nicht gewahrt werden würden. Dem sei aber nicht so, versprach Lapp. Die altbekannten Veranstaltungen von Werbegemeinschaft, wie zum Beispiel Weihnachtsverlosung, oder verkaufsoffenen Sonntage, und Stadtmarketing, etwa das Altstadtfest oder „Live auf’m Schloss“, soll es auch künftig geben.

Der Hückeswagener Rechtsanwalt Ralph Haberstroh erläuterte dann den rechtlichen Hintergrund der Fusion. Für „Wir sind Hückeswagen“ habe der alte Stadtmarketing-Verein nicht liquidiert und ein neuer gegründet werden müssen. Vielmehr kann der alte in den neuen Verein übergehen und bekommt dafür einen neuen Namen sowie eine neue Satzung. „Das Vereinsziel bleibt erhalten und ist auch mit dem der Werbegemeinschaft identisch“, versicherte der Jurist. Denn dem Vorstand gehört nun auch der Geschäftsführer Innenstadt an, der die Aufgaben der Werbegemeinschaft übernimmt.

So sieht der neue Vorstand des Vereins aus

Diesen Posten übernimmt Modehändler Dirk Sessinghaus, der ebenso einstimmig gewählt wurde wie die übrigen vier Vorstandsmitglieder. Neuer Vorsitzender ist der Hückeswagener Künstler und Kunstmanager Frank Ifang, die beiden Geschäftsführerinnen sind Andrea Poranzke und Monika Zöller. Neuer Kassierer ist Jochen Krömer von der Kreissparkasse Köln.

Als die Fusion schließlich in trockenen Tüchern war, resümierte Stephan Lapp: „Die Stadtgeschichte hat ein Update bekommen.“ Hückeswagen könne nun auf 83 Jahre Erfahrung bauen – 53 der Werbegemeinschaft und 30 des Stadtmarketings.

„Ich hoffe, dass die Begeisterung uns jetzt durch die nächsten Monate trägt.“

Mit Blick auf seine Kollegen meinte er: „Alle brennen darauf, Hückeswagen zu einem noch tolleren Ort zu machen.“ Und Dietmar Persian betonte: „Ich hoffe, dass die Begeisterung uns jetzt durch die nächsten Monate tragen wird.“