Neuer Chorleiter dirigiert „Hickstümper“

MGV „Liederkranz“ Grünestraße möchte mit Reiner Vallo neu durchstarten.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Fast ohne Pause singen sich die Männer des Männergesangsvereins (MGV) „Liederkranz“ Grünestraße im Saal des Kolpinghauses durch ihre Liedermappen. Für die Stimmen ist das nach der Corona-Zwangspause eine Herausforderung. „Wir haben zwei Jahre nicht gesungen. Es dauert, bis man mal wieder halbwegs bei Stimme ist“, versichert Tenor Jürgen Vater. Für das Gelingen dieser Aufgabe ist seit wenigen Wochen Reiner Vallo zuständig. Der 42-jährige Kirchenmusiker aus Remscheid-Lennep ist neuer Dirigent der „Hickstümper“.

Nach dem Tod des ehemaligen Chorleiters Helmut Schmidt hatte der Traditionschor mit mehr als 130-jähriger Geschichte lange nach einem Nachfolger gesucht. Ein Chorleiter aus Niederkassel sollte die Leitung übernehmen. Dieser hatte aber nicht nur eine weite Anfahrt, sondern konnte auch nicht an den Donnerstagen, wie Vorsitzender Bernd Glaser berichtet. Er selbst hatte zwischenzeitlich den Taktstock übernommen. „Wir haben uns sporadisch an jedem 3. Donnerstag eines Monats im Gesellenraum des Kolpinghauses getroffen und ein paar Liedchen probiert“, erzählt er. Dadurch konnten sowohl die Gemeinschaft, als auch Traditionen und Bräuche, wie das Pfingsteiersingen des Männerchors, aufrechterhalten werden. In diesem Jahr war das Singen zu Pfingsten der Einstieg von Reiner Vallo – vorab gab es nur zwei gemeinsame Proben.

Dass der „Liederkranz“ Grünestraße der einzige Männerchor mit gehobenem Durchschnittsalter ist, den der Kantor dirigiert, merkt man am rasanten Probentempo. Für die bestellten Bierchen bleibt kaum Zeit, was an den schwindenden Schaumkronen sichtbar wird. Aber es gibt auch ein Ziel, auf das die singbegeisterten Männer hinarbeiten. Geplant sind wieder öffentliche Auftritte und Konzerte, etwa zum Altstadtfest oder bei der Altenfeier der Stadt. „Bis dahin müssen wir aber noch etwas üben“, betont Glaser. Zwar kenne man die altbekannten Lieder, es dauere aber, bis die einzelnen Stimmen wieder sitzen. Immerhin ist der MGV Grünestraße mit jeweils zwei Tenor- und Bassstimmen vierstimmig unterwegs.

Dass ein neuer Dirigent gefunden wurde, stimmt den Vorstand optimistisch. „Denn es soll ja weitergehen“, sagt Glaser. Dabei denkt er an die vergangenen Jahre zurück, als es fast zur Auflösung des Vereins gekommen war. „Der überwiegende Teil der Sänger wollte aber weitermachen“, fügt er hinzu. Darunter viele langjährige Mitglieder wie Günter Buscher, der seit 1957 dem Chor treu ist. „Man muss es aber auch können und wollen“, betont er. Von 52 bis 83 Jahren reicht die Altersspanne bei den Choristen.

Neben den Proben stehen Brauchtumspflege und Feiern auf dem Programm. „Wir hatten im Dezember eine wunderbare Weihnachtsfeier im Kolpinghaus“, erinnert sich der Vorsitzende. Der neue Chorleiter müsse nun erst einmal „Fuß fassen“. Die Noten-Arrangements des bewährten deutschsprachigen MGV-Repertoires hat der 42-Jährige auf seinem Tablet gespeichert. Darunter befinden sich Heimatlieder, Volksweisen und Evergreens sowie einige Trinklieder für gesellige Anlässe. Ab und an gibt es auch ein unter die Haut gehendes Kirchenlied, wie „Oh Herr, gib Frieden“. „An dieser Stelle können wir den Spannungsbogen noch stärker aufbauen“, fordert Vallo die Sänger zu einem Crescendo auf.

Das Stück „Griechischer Wein“ von Udo Jürgens frischt der Chor ebenfalls wieder auf. „Damit haben wir schon angefangen, jetzt müssen wir das noch verfeinern“, sagt der Dirigent, der die Lieder selbst am E-Piano begleitet. Für die Zukunft möchte er auch eigene Liedvorschläge einbringen. „Auf das bestehende Repertoire kann man gut aufbauen“, versichert Vallo, der seit 2020 Kantor und Chorleiter im Seelsorgebereich Wermelskirchen und Burscheid ist und dort unter anderem den Kirchenchor leitet.

Der MGV Grünestraße probt an jedem Donnerstag, 18 bis 19.30 Uhr, im Saal des Kolpinghauses. Zurzeit besteht der Männergesangsverein aus 19 Mitgliedern. „Neue Sänger sind jederzeit willkommen“, betont Glaser.

Zur Person

Kantor: Reiner Vallo ist seit August 2020 als Kirchenmusiker und Chorleiter in St. Laurentius in Burscheid und St. Michael in Wermelskirchen tätig.

Arbeitsstätte: Davor arbeitete er 15 Jahre in der katholischen Gemeinde St. Bonaventura in Remscheid-Lennep.

Werdegang: Er spielt seit 1990 Klavier und seit 1996 Orgel. Außerdem spielt der Familienvater auch Gitarre, die beispielsweise beim Singen im katholischen Kindergarten „Arche Noah“ zum Einsatz kommt.