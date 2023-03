Neuer Busbahnhof erhält eine Insel

In der Nachbarstadt Wipperfürth laufen Planungen für den Umbau des Surgéres-Platzes.

Von Stephan Büllesbach

Wipperfürth. Wenn jemand den Busbahnhof kennt – den nach der Wipperfürther Partnerstadt benannten Surgères-Platz –, dann die Hückeswagener Gymnasiasten. Denn die Schul- und Linienbusse steuern auf dem Weg zum EvB- und St.-Angela-Gymnasium auch den Busbahnhof im Herzen der Hansestadt an. Aber auch viele andere Hückeswagener steigen dort ein oder aus, wenn sie in Wipperfürth unterwegs sind. Dabei dürfte jedem sofort ins Auge springen, in welch schlechter Verfassung der Platz ist. Das wissen auch Verwaltung und Politik der Nachbarstadt. Daher soll der Platz nun neu und den Anforderungen der Zeit entsprechend gestaltet werden.

Mittlerweile steht fest, wie er aussehen soll: Die Politik entschied sich einstimmig für den Entwurf des Ingenieurbüros Stadt-Land-Bahn aus Boppard, bei dem der Verkehr links und rechts an einer Insel vorbeigeführt wird. Der Alternativentwurf des Aachener Büros MWM, das die Verlegung der L 284 vom Gaulbach hin zur Stadt und die Haltestellen hin zum Gaulbach vorgesehen hatte, fiel durch – er sah lediglich sechs Bushaltestellen vor, der nun umgesetzte Entwurf beinhaltet dagegen zehn.

+ Der Wipperfürther Busbahnhof ist deutlich in die Jahre gekommen und soll neugestaltet und modernisiert werden. © Stephan Büllesbach

Seit etwa 20 Jahren gibt es bereits Überlegungen in Wipperfürth über eine Neugestaltung des 6000 Quadratmeter großen Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB), „da dieser mittlerweile die Ansprüche an ein modernes ÖPNV- und Mobilitätsangebot nicht mehr erfüllen kann“. So beschreibt die Stadtverwaltung auf ihrer Internetseite die aktuelle Situation. Die gewünschte Umgestaltung sei ein wichtiger Baustein für eine zukunftsorientierte Stadt- und Mobilitätsentwicklung in der Hansestadt. „Mit der Neugestaltung des ZOB soll die Chance ergriffen werden, eine ,Ankommenssituation‘ zu schaffen und den Innenstadtbereich um eine attraktive Fläche mit entsprechender Aufenthaltsqualität zu ergänzen.“ Davon ist der aktuelle Busbahnhof meilenweit entfernt.

Vollautomatischer Parkturm für 120 Fahrräder

Die Insellösung von Stadt-Land-Bahn sieht die Anordnung der Bushalteplätze mit barrierefreien Bussteigkanten in „Sägezahnaufstellung“ in parallel außen an der Fahrbahn verlaufenden Busbuchten in beide Fahrtrichtungen vor – vorgesehen sind jeweils fünf Halteplätze, auch für Gelenkbusse. Die Fahrbahnen sollen um die Insel in der Mitte des Platzes herumgeführt werden. Über Querungshilfen gelangen die Fußgänger auf die Insel und von dort weiter auf die jeweils andere Platzseite.

Die „Mittelinsel“ soll das Zentrum der Mobilstation werden. In einem eingeschossigen Pavillon in Holzbauweise sollen ein Kiosk sowie barrierefreie Toilettenanlagen und möglicherweise eine Verkaufsstelle für Fahrkarten untergebracht werden. Entlang der Fassade könnten Gepäckschließfächer und eine Packstation angeordnet werden. Blickfang auf der Insel dürfte ein vollautomatischer Parkturm werden, in dem bis zu 120 gesicherte Fahrradabstellplätze geschaffen werden. Die zur Ostlandstraße hin gelegene südliche Hälfte soll für Taxis, Car-Sharing, Elektroladesäulen, Behindertenstellplätzen und Parkplätze genutzt werden.

„Ziel ist es, einen attraktiven, modernen, nachhaltigen und barrierefreien Busbahnhof zu entwickeln, der den aktuellen Regeln der Technik, den Anforderungen des Busbetriebs (...) gerecht wird“, schreibt die Stadt Wipperfürth auf ihrer Internetseite. Vor allem soll die Verkehrsführung neu geordnet werden, was die Sicherheit insbesondere für Fußgänger, Radfahrer und Schüler erhöht. Damit könnten nach Fertigstellung vielleicht auch die Staus vor allem im morgendlichen Berufsverkehr und mittags, wenn die Real- und Hauptschüler vom Busbahnhof zum Mühlenberg und wieder zurück gehen, deutlich reduziert werden. Das soll etwa durch die Verlegung der L 284, die im Bereich der Insel geteilt werden würde, erreicht werden. Auch soll das Gaulbachufer renaturiert werden.

Die Kosten für den Umbau schätzt das Ingenieurbüro derzeit auf 2,7 Millionen Euro – allerdings ohne Bodengutachten, Baunebenkosten, Sanierung der Fußgängerbrücke über den Gaulbach und Mehrwertsteuer. Die Stadt Wipperfürth wird aber reichlich Fördermittel erhalten. Die Vorentwurfsplanung ist abgeschlossen, nun werden im Rathaus der Hansestadt die Anregungen aus der Bürgerschaft und der Projektbeteiligten wie Verkehrsgesellschaften und Landesbetrieb Straßen überprüft, inwieweit sie in die Pläne integriert werden können. Die Termine für den ersten Spatenstich und die Fertigstellung des neuen Busbahnhofs sind derzeit noch unklar.

Hintergrund

Umfrage: Im Spätsommer waren die Wipperfürther aufgerufen, sich an einer Umfrage zum Busbahnhof zu beteiligen.

Ergebnis: 89 Prozent der insgesamt 540 Teilnehmer votierten dafür, dass der Busbahnhof umgebaut und modernisiert wird.