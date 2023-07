Neue Reihe „Live auf’m Schloss“ startet

Vier Musik-Events schließen an frühere Sommerkonzerte am Schloss an.

Von Claudia Radzwill

Hückeswagen. Ab Freitag, 28. Juli, heißt es: „Live auf'm Schloss.“ Vier Bands präsentiert dann das Musikevent, an vier aufeinanderfolgenden Freitagen. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Monika Zöller vom Stadtmarketing, Maximilian Süss von MS Events, Musiker und Sponsoren stellten das Programm jetzt gemeinsam vor. Treffpunkt am Montag war die Veranstaltungsfläche, der historischen Schlossplatz. Es ist ein Neustart.

Denn: Die Konzertreihe „Hückeswagen live“ war lange ein fester Bestandteil der Sommermonate in der Schlossstadt. Ein Treffpunkt bei Musik, einem Bierchen und einem Imbiss. Dann aber kam Corona. „2019 fand das letzte Konzert statt“, blickt Monika Zöller zurück.

Jetzt soll die Geselligkeit endlich zurückkehren. Drei Jahre keine Veranstaltung, eine lange Zeit. Der einstige Konzertveranstalter war aber nicht erreichbar. Das hieß fürs Stadtmarketing: neue Planung mit neuem Konzertveranstalter. Maximilian Süss aus Remscheid sitzt nun mit im Boot. Der Kontakt zu Süss kam über Patrick Bauer zustande. Bauer ist für die Veranstaltungstechnik der Liveshows zuständig. Fürs Stadtmarketing hat er auch schon andere Veranstaltungen beschallt - und mit Maximilian Süss arbeitet Bauer schon viele Jahren erfolgreich zusammen.

Für die Planung war nicht lange Zeit. Das erste Treffen fand erst vor eineinhalb Monaten statt. Doch Maximilian Süss ist gut vernetzt. Vier tolle Bands, vier Highlights, hat er verpflichten können. „Wegen der Sommer- und Ferienzeit konnten zwar einige Bands nicht. Aber mit ein paar Rundrufen hat's geklappt“, sagt er.

„Es ist für uns als Band einer der schönsten Orte mit einer einzigartigen Atmosphäre.“

Den Auftakt macht am 28. Juli die Band Beatify. Die Besucher und Besucherinnen dürfen sich auf Rock-, Pop- und Partymusik freuen. Für die Mitglieder ist es nicht der erste Auftritt auf dem Schlossplatz. „Wir haben hier schon öfter gespielt,“ berichtet Michael Alles. „Es ist für uns als Band einer der schönsten Orte mit einer einzigartigen Atmosphäre.“ Günter Schiffels stimmt ihm da zu. Das Mitglied der Soulband ist mit seinen Bandkollegen am 4. August zu Gast bei „Live auf'm Schloss“. In großer Besetzung covert die Formation Songs aus den Genres Soul, Rhythm'n'Blues und Funk – und spielen sie im eignen Soulband-Stil.

Die Band Heard Cover steht am 11. August auf der Bühne vor dem Schlossturmeingang. „Ihr Repertoire steht ganz im Zeichen der Hits der 70er bis 90er Jahre“, erzählt Monika Zöller. Eine musikalische Zeitreise erwartet das Publikum.

Last but not least tritt am 18. August die Kölner Formation Kaschämm in der Schlossstadt auf. „Ein großes Finale mit kölscher Party“, kündigt Maximilian Süss an. Seit 2018 kennt er die Kölner - er organisierte damals, am 11.11., die erste Karnevalsfeier mit den Musikern.

Der Besuch der vier Konzerte ist kostenfrei. „Wir finanzieren uns, wie in der Vergangenheit, durch den Verkauf von Speisen und Getränken“, sagt Monika Zöller. Sie bittet um Verständnis dafür, dass: „Eigene Speisen und Getränke daher nicht mit auf den Veranstaltungsplatz mitgebracht werden dürfen.“ Einmal muss ein Veranstaltungsbecher gekauft werden, der dann für alle Veranstaltungen genutzt werden kann. „Er wird 5 Euro kosten“, so Monika Zöller.

Mit der BEW und der Kreissparkasse Köln (als Nachfolger der Stadtsparkasse Radevormwald-Hückeswagen) habe man überdies zwei Sponsoren gefunden. „Wir als Sparkasse setzen damit ein Zeichen, dass wir auch nach der Fusion weiterhin eng das kulturelle und gesellschaftliche Leben der Städte unterstützen“, sagt Dietmar Gasde. Warum eigentlich ein neuer Name fürs Musikevent? „So lange hat es keine Konzerte gegeben. Wir starten nach drei Jahren Pause neu. Mit einem neuen Veranstalter. Da sollte es auch einen neuen Namen geben“, sagt Monika Zöller. Der Name „Live auf'm Schloss“ wurde bereits bei den ersten Zusammentreffen geboren. Er lehnt sich an die offizielle Adresse des Eventschauplatzes, dem Schlossplatz, an. „Damit gibt es einfach einen lokaleren Bezug als 'Hückeswagen live'“, finden alle Beteiligten.

Hintergrund

An vier Freitagen, jeweils um 19 Uhr. gibt' s in der Reihe „Live auf'm Schloss“ Konzerte: am 28. Juli kommt Beatify, am 4. August spielt die Soulband, am 11. August kommt Heart Cover und am 18. August die Kölner Band Kaschämm.

Infos zum Programm und zu den Band unter live-aufm-schloss-de