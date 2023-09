Neue Regeln für Zulassung von Kraftfahrzeugen

Durch neue Verordnung können auch juristische Personen Fahrzeuge online zulassen.

Hückeswagen. Seit 1. September gibt es eine Neuerung im Bereich der Fahrzeugzulassung. Durch die neue Fahrzeugzulassungs-Verordnung (FZV) können nicht nur natürliche Personen Fahrzeuge online zulassen, sondern auch juristische Personen. Dies gilt auch für die Beantragung besonderer Kennzeichen wie Oldtimer, Saisonkennzeichen oder E-Kennzeichen. Die Online-Zulassung für juristische Personen erfolgt in zwei Varianten, teilt der Kreis mit.

Ein Unternehmen kann ein Fahrzeug online auf sich selbst zulassen oder sich über die Großkundenschnittstelle beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) regestrieren lassen, um eine Zulassung zu beantragen, falls im Auftrag Dritter gehandelt wird. Eine weitere Neuerung betrifft die unmittelbare Teilnahme am Straßenverkehr nach erfolgter digitaler Zulassung. „Hierfür wird nach Abschluss des Online-Antrags ein Zulassungsbescheid sowie ein vorläufiger Zulassungsnachweis zum Download bereitgestellt“, heißt es in einer Mitteilung. Diese Dokumente müssen in 30 Minuten heruntergeladen werden und sind sichtbar im Fahrzeug anzubringen. Die Fahrzeugnutzung ist dann für zehn Kalendertage innerhalb Deutschlands möglich.

Die Amtshandlungen in den Zulassungsstellen werden bundesweit teilweise höher belegt. Diese Gebührenerhöherung sei gesetzlich vorgeschrieben und liege nicht im Ermessen der Behörden. tiy