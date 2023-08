Neue Regeln für das „Problemkind“

Bürgerbusverein bietet in Hückeswagen vier Touren an – Eine wird zu selten genutzt.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Vier Touren durch das Stadtgebiet bietet der Bürgerbusverein an. Alle werden durchaus rege genutzt – bis auf die Tour 4, die über die Kölner Straße, K5, L68 und L101 über Westhofen und Scheideweg bis Dreibäumen führt. „Die war schon immer schwach“, berichtet Vereinssprecher Rolf Geese. Aber jetzt seien einige der wenigen Fahrgäste verstorben, andere könnten das Haus nicht mehr verlassen. Die Folge sind viele Leerfahrten.

Aus diesem Grund gilt ab dem 1. September: Die Haltstellen der Tour 4 werden für eine Testphase nur dann angesteuert, wenn der Fahrer zuvor angerufen wird. Das Gleiche gilt auch für die Tour 2, allerdings nur für den Abstecher zum Gardelenberg. „Dort haben wir zurzeit nur einen Fahrgast, der den Bürgerbus zweimal in der Woche nutzt“, nennt Vorsitzender Wilfried Boldt den Grund.

Von montags bis samstags steht der jeweilige Fahrer – der Verein verfügt über 20 Fahrer und zwei Fahrerinnen – zu Beginn der Touren um 9.15, 11.15 und 15.15 Uhr am Bahnhofsplatz bereit. Wer ihn unter der Servicenummer zwischen 8 und 15.35 Uhr und spätestens bis 15 Minuten vor der Abfahrt anruft, den holt der Bürgerbus ab – entweder an der vorgesehenen Haltestelle oder auf Wunsch zu Hause (falls dort gehalten und gewendet werden kann). Innerhalb von maximal 20 Minuten nach Abfahrtszeit kann der Bus beim Fahrgast sein.

Die Touren 1 bis 3 werden weiterhin nach dem festen Fahrplan gefahren.

„Mit der ,Beförderung auf Anfrage‘ wollen wir versuchen, neue Fahrgäste für diese Linie anzusprechen“, erläutert Boldt. Die 14 Haltestellen auf den 14 Kilometern der Rundtour wie gehabt anfahren lohne nicht mehr, gibt Geese zu verstehen. „Einstellen wollen wir die Tour aber auch nicht.“ Er hat einmal ausgerechnet, was die etwa 740 Fahrten im Jahr bis nach Dreibäumen und zurück den Bürgerbusverein kosten und was er einsparen könnte: Auf diesen etwa 10.000 Kilometer werden gut 1000 Liter Diesel verbraucht, was etwa 1600 Euro (Stand Mitte Juli) kostet.

Würde die Hälfte aller Leerfahrten wegfallen, könnten gut 800 Euro Spritkosten eingespart werden, dazu kämen ein geringerer Reifenverschleiß, weniger Inspektionen und vor allem weniger Abgase.

In Engelskirchen hat der dortige Verein mit dem „Bürgerbus auf Anfrage“ bereits sehr gute Erfahrung gemacht, hat Boldt festgestellt. Ähnliches hat er für Wermelskirchen beobachtet. Umstellen müssen sich die Fahrer, von denen einige noch nie eine Freisprechanlage bedient haben. Denn der Anruf des Fahrgastes läuft über das im Bus installierte Handy ein. An der nächsten Haltemöglichkeit rufen sie die Telefonnummer im Display der Freisprechanlage zurück und vereinbaren einen Abholtermin. Schon jetzt erhalten die Fahrer Testanrufe von anderen Mitgliedern, damit sie das Annehmen der Anrufe und das Auflegen während der Fahrt üben.

Auch wenn den Verantwortlichen die Tour 4 ein wenig Sorgen bereitet, so sind sie mit den aktuellen Fahrgastzahlen dennoch zufrieden. Im ersten Halbjahr hatte der Bürgerbus 2734 Menschen im Hückeswagener Stadtgebiet befördert, dazu kamen weitere 528 im Juli. „Das ist mittlerweile Vor-Corona-Niveau“, stellt Boldt erfreut fest.

Offizieller Besitzer des Busses, der im nächsten Jahr durch einen Nachfolger ersetzt wird, ist die Oberbergische Verkehrsgesellschaft (OVAG). Sämtliche Kosten für Diesel, Reparaturen und Wartungen muss der Verein selber tragen. Daher sind Sponsoren immens wichtig – in Hückeswagen sind das etwa GBS und BEW.

Bestellung, Touren, Zeiten

Der Start: Der Bürgerbus fährt bei jeder Tour vom Bürgerbüro, Bahnhofsplatz, ab.

Linien: Linie 1: Kobeshofen/Kleineichen; Linie 2: Dierl/Fürstenberg; Linie 3: Höchsten/Schnabelsmühle/Johannesstift; Linie 4: Friedhof/Scheideweg/Dreibäumen.

Häufigkeit: Vormittags (montags bis samstags) dreimal, nachmittags (dienstags und donnerstags) zweimal; sonntags fährt kein Bus.

Preise: Erwachsene zahlen pro Fahrt zwei Euro, Kinder zwischen sieben und 14 Jahren ein Euro.

Servicenummer: Abholwünsche unter Tel. 0176-88091097.