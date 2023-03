Neue Nutzung für das „Hotel zur Post“

Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen hat zwei Mieter für Gebäude im Zentrum gefunden.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Für alle, die nach dem Verkauf des Hotels zur Post an die Sparkasse vor dreieinhalb Jahren befürchtet hatten, dass das verschieferte Gebäude an der großen Kreuzung in der Innenstadt für einen schmucklosen Hotelneubau abgerissen wird, ist das eine gute Nachricht: Bis auf Weiteres wird es nicht nur erhalten, in wenigen Wochen wird es auch wieder Leben dort geben. Das bestätigt Thomas Voß, Vorstandsmitglied der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen.

Die Sparkasse hatte Ende 2019 das Hotel zur Post, das direkt neben ihrer Geschäftsstelle an der Peterstraße steht, vom damaligen Eigentümer-Ehepaar Bernd und Christiane Koppelberg erworben. Und anfangs hatte sich auch eine Gruppe Hückeswagener Investoren zusammengefunden, die dort ein Hotelneubau errichten lassen wollte, die aber in der Corona-Pandemie ihre Pläne ad acta legte.

„Wir sind froh, dass die Flächen wieder belebt werden“, sagt Voß und versichert: „Für eine andere Nutzung haben wir mittel- und langfristig noch keine Pläne.“ Er sei daher froh, dass diese kurzfristige Lösung erzielt worden sei. Zwei Mieter werden sich nach den notwendigen Umbauarbeiten die Räume teilen: Die Stadtverwaltung nutzt den Bereich hinter dem Schaufenster, wo einst Torten ausgestellt waren, für ihr künftiges Altstadtbüro sowie die Küche als Lagerfläche. Die Gotteshütte wird den ehemaligen Café- und Restaurantbereich im Erdgeschoss in eine Bürofläche für die Verwaltung und das erste sowie das Dachgeschoss in eine Wohngemeinschaft für junge Männer, die auf die Selbstständigkeit vorbereitet werden sollen, umwandeln. Die Hotelzimmer sind dafür prädestiniert, lässt Geschäftsführer Sascha Viehoff durchblicken.

Den ehemaligen Verkaufsbereich will die Stadt nutzen, um dort ein Büro für die Citymanagerinnen Barbara Zillgen und Christina Brüning einzurichten. Nach der Eröffnung werden sie dienstagvormittags und donnerstagnachmittags dort sein, um unter anderem Fragen zum Integrierten Stadtentwicklungsprojekt (ISEK) zu beantworten, Anregungen und Kritik entgegenzunehmen, Probleme bei den Baustellen zu klären sowie Informationen zum Fassadenprogramm für die Altstadt und zu Veranstaltungen in der Innenstadt zu geben. „Sie sind sozusagen das ,Scharnier‘ zwischen der Stadtverwaltung und der Bürgerschaft“, erläutert Jonatán Garrido Pereira vom Bauamt.

In Kürze wird mit dem Umbau begonnen, in dessen Zug etwa die Theke ausgebaut und neue Farbe angebracht wird. Der Raum soll später auch für die Baustellen-Besprechungen genutzt werden. „Im Großen und Ganzen bleibt er wie er ist, auch mit dem Schaufenster“, versichert Garrido Pereira. „Er gefällt uns gut.“ Anfang oder Mitte Mai soll das Altstadtbüro mit einem kleinen Fest eröffnet werden.

Auch das Jugend- und Sozialwerk Gotteshütte, das seinen Hauptsitz schräg gegenüber im ehemaligen Postgebäude an der Peterstraße hat, hat das Hotel zur Post für sich entdeckt.

„Das ist eine gute Ausweichmöglichkeit für uns, weil die Räume unserer Verwaltung an ihre Grenzen kommen“, berichtet Sascha Viehoff. Der Geschäftsführer war daher bei der Sparkasse vorstellig geworden, ob es möglich wäre, in direkter Nachbarschaft etwas anzumieten – und auf offene Ohren gestoßen.

Die Gotteshütte wird vielleicht schon nächste Woche mit den Umbauarbeiten beginnen. Zunächst wird eine Trennwand zwischen ihrem Teil des Gebäudes und dem der Stadtverwaltung gezogen, danach geht’s an die Herrichtung der drei Etagen. Wobei sich Viehoff überrascht zeigt, „dass sich die Auflagen beim Brandschutz im Rahmen halten“. Bei den ehemaligen Hotelzimmern müsse kaum Hand angelegt werden. Selbst die sanitären Anlagen sind für das Projekt nutzbar.

Wohnen sollen nach dem Umbau in der 1. Etage und im Dachgeschoss sechs junge Männer „ab mindestens 16, besser noch 18 Jahren“, sagt der Geschäftsführer. Sie sollen eine betreute Wohngemeinschaft bilden. Die Gotteshütte hat einige Gruppen, in denen junge Menschen (auch Frauen) betreut werden, etwa junge Mütter oder Jugendliche, die nicht mehr in ihrem Elternhaus leben können. „Dieses Objekt ist das richtige, um die jungen Leute weiter zu verselbstständigen“, sagt Viehoff. Er geht davon aus, dass die Gotteshütte ihren Teil des Hotels ab Juli nutzen wird.

Das gesamte Gebäude sei in einem guten Zustand, obwohl es schon so lange leer steht, betont Viehoff. Er hofft, „dass wir was länger drinbleiben können“. Momentan sieht’s danach aus, denn Thomas Voß bestätigt noch einmal: „Aktuell haben wir nichts in petto.“