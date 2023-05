Neue Infotafel des Hegerings an der Vorsperre ist nach kurzer Zeit zerstört

Erneuter Vandalismus am vergangenen Wochenende.

Von Stephan Büllesbach

Ralf Dünner geht gerne und häufig mit seinem Hund an der Vorsperre passieren. Und irgendwie hat er so etwas wie eine Patenschaft über die Infotafeln übernommen, die der Hegering bereits 2007 als Lehrpfad zwischen Wanderparkplatz Mühlenweg und Kläranlage aufgestellt hat. Eine defekte Tafel hatte er zusammen mit seiner Familie schon einmal repariert. Und wenn wieder eine der Platte aus Kunststoff mutwillig zerstört wurde, meldet er es dem Vorstand des Zusammenschlusses der Hückeswagener Jägerschaft.

So auch am Wochenende wieder: Am Samstag hatte Dünner eine der neuen Infotafeln eingeschlagen vorgefunden. Über „diese Art sinnloser Zerstörungswut“ findet der Großvater von zwei Enkeln, denen er die Schautafeln über die heimische Flora und Fauna gerne bei seinen Spaziergängen zeigt, harsche Worte.

Auch Ferdinand Rockholtz, der zweite Vorsitzende des Hegerings, zeigt sich erschüttert ob des neuerlichen Vandalismus‘. In den mittlerweile 16 Jahren, die die ursprünglich 14 Infotafeln über die heimischen Pflanzen und Tiere informieren, sind sie immer wieder von Unbekannten zerschlagen oder beschmiert worden. Manche konnten repariert werden, viele aber nicht und mussten erneuert werden. Einige wurden ganz abgebaut. Diejenigen, die die Zeit unbeschadet überstanden haben, sind teilweise ausgeblichen, so dass sich der Hegering dazu entschloss, insgesamt sieben der elf übriggebliebenen Tafeln entlang der Vorsperre auszutauschen. Damit hatten die Jäger Mitte April begonnen; auf einige warten sie aber noch. Zudem hat sich die arcus-Schreinerei, die damals die Holzrahmen gestiftet hatte, dazu bereit erklärt, zwei zu erneuern. „Bis zu den Sommerferien sollten alle Tafeln wieder hängen“, versichert Rockholtz. Auch die jetzt zerstörte, die schon abmontiert ist, wird durch eine neue ersetzt.

„Der Hegering sieht sich in der Verantwortung, seinem Lehrauftrag in Sachen Flora und Fauna nachzukommen“, betont Rockholtz. Wer die Jäger dabei und in der Neuanschaffung der Infotafeln sowie bei der „Rollenden Waldschule“ unterstützen will, kann sich gerne mit einer Spende beteiligen.