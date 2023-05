Hückeswagen: Neue Markierung für Parkplätze

Parkverbote werden eingerichtet, Termine stehen fest.

Hückeswagen. -büba- Sie sind nicht mehr gut zu erkennen, daher werden ab kommendem Mittwoch, 3. Mai, die Markierungen verschiedener öffentlicher Parkplätze im Stadtgebiet von Hückeswagen erneuert.

„Dies betrifft die Parkplätze Bürgerbüro, Wupperauen und Schnabelsmühle sowie diverse Stellplätze im Stadtgebiet, zum Beispiel des Graf-Arnold-Platzes und der Friedrichstraße“, teilt Waldemar Kneib vom Bauamt mit. Die Markierungsarbeiten werden nacheinander vorgenommen. Begonnen wird mit den Markierungsarbeiten auf dem Parkplatz am Bürgerbüro, in der darauffolgenden Woche werden die Stellplätze an den Parkplätzen Wupperauen und Schnabelsmühle neu markiert.

Für die entsprechenden Arbeiten werden Parkverbote eingerichtet. Kneib bittet darum, die Parkverbote auch einzuhalten, so dass die Arbeiten reibungslos vonstattengehen können. „Sobald die Arbeiten erledigt sind und das Material getrocknet ist, werden die Stellplätze auch zügig wieder freigegeben“, versichert der Verwaltungsmitarbeiter. Da die Arbeiten stark witterungsabhängig seien, könnten sich kurzfristige Verschiebungen ergeben.