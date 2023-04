Neue ehrenamtliche Richter werden gesucht

Für Sven Schlickowey und Margareta Coenen, hier vor dem Wipperfürther Amtsgericht, endet am Jahresende die ehrenamtliche Schöffentätigkeit.

Margareta Coenen und Sven Schlickowey berichten über ihre Zeit als Schöffen am Wipperfürther Amts- und Kölner Landgericht.

Von Heike Karsten

Der junge Mann, der als Angeklagter vor Gericht stand, wirkte so sympathisch. „Eigentlich unfassbar, dass er sein Haus angezündet hatte und damit fast seine Nachbarn umgebracht hätte“, sagt Sven Schlickowey. Der 45-jährige Hückeswagener ist seit Januar 2019 als Schöffe am Kölner Landgericht im Einsatz. Damit besitzt er das gleiche Stimmrecht wie die an der Verhandlung teilnehmenden Berufsrichter. Eine spannende und verantwortungsvolle Aufgabe, wie auch Margareta Coenen sagt.

Für die Hückeswagenerin endet zum Jahresende ihre Schöffentätigkeit am Wipperfürther Amtsgericht. „Ich würde gerne weitermachen, aber ab 70 Jahren darf man nicht mehr“, bedauert sie. Vor fünf Jahren wurde sie von ihrer Fraktion (CDU) angesprochen, ob sie sich vorstellen könnte, das Ehrenamt als Schöffin zu bekleiden. „Da ich im sozialen Dienst gearbeitet habe, hat mich das sehr interessiert“, berichtet Margareta Coenen von ihrer Bewerbung. Seitdem nimmt sie sechs- bis siebenmal pro Jahr an den Strafverhandlungen am Wipperfürther Amtsgericht teil.

Die Termine werden bereits am Jahresanfang festgelegt, den Sachverhalt der Verhandlung erfahren die Schöffen jedoch erst am Morgen vor ihrem Einsatz. „So können wir unvoreingenommen die Verhandlung beobachten, was ich sehr spannend finde“, sagt die 70-Jährige. Die Themen sind vielfältig und reichen von Körperverletzung über Diebstahl bis zum sexuellen Missbrauch.

Die Schöffen verpflichten sich dabei immer für eine fünfjährige Amtsperiode, die zum Ende des letzten Kalenderjahres ausläuft. Da jede Kommune eine Vorschlagsliste aus wählbaren Bürgern erstellen muss, über die der Stadtrat und in letzter Instanz das Gericht entscheidet, ruft auch Hückeswagen derzeit zur Schöffenwahl auf. Bis zum 30. April können sich interessierte Hückeswagener beim Fachbereich III der Schloss-Stadt melden.

Die Bewerbung besteht lediglich aus zwei DIN-A4-Seiten, bei denen Angaben zur Person und die persönlichen Beweggründe angegeben werden müssen. Natürlich dürfen die Bewerber in den vergangenen zehn Jahren nicht mit dem Gesetz in Konflikt geraten sein, sollten der deutschen Sprache mächtig und gesundheitlich in der Lage sein, an mehrstündigen Hauptverhandlungen teilzunehmen.

„Sexualdelikte an Kindern sind der blanke Horror.“

Sven Schlickowey hatte sich für eine Bewerbung entschieden, als es einen Aufruf aus der rechten Szene gab, das Ehrenamt mit sogenannten Reichsbürgern zu besetzen, um die „eigenen Leute“ aus den Verfahren herauszuboxen. „Bevor die das machen, melde ich mich“, hatte der 45-jährige RGA-Redakteur und Familienvater beschlossen. „Als früherer Gerichtsreporter war mir das Thema außerdem nicht fremd.“Der Zeitaufwand für das Schöffenamt am Landgericht kann jedoch mitunter größere Ausmaße annehmen. „Jedes Jahr wird man einer neuen Kammer zugelost“, berichtet Schlickowey von den mehr als 20 Großen Strafkammern des Landgerichts Köln. Bei Wirtschaftssachen, die sich teilweise über mehrere Jahre hinziehen, muss das Schöffenpaar natürlich auch an jedem weiteren Sitzungstag der Verhandlung teilnehmen. „Ist man einmal drin, bleibt man bis zum Ende mit dabei“, sagt der Schöffe. Das Recht auf den gesetzlich bestimmten Richter ist ein Justizgrundrecht, das festlegt, dass für Rechtsstreitigkeiten und Prozesse bereits im Voraus bestimmt sein muss, welche Person zuständig ist und diese dann nicht mehr ausgetauscht werden kann. „Eine Lehre aus der NS-Zeit“, erläutert Schlickowey.

Der Arbeitgeber muss den Ehrenamtler für diese Termine freistellen. Außerdem gibt es Lohnersatz und eine Aufwandsentschädigung. Als Journalist erweist sich der Zeitaufwand jedoch als schwierig, weshalb Sven Schlickowey für die aktuelle Schöffenwahl nicht mehr zur Verfügung stehen wird.

Es ist möglich, dass die Schöffen den Richter überstimmen

Wesentlich einfacher ist das Ehrenamt hingegen für Rentner, die ihre Zeit frei einteilen können und zudem über eine gewisse Lebenserfahrung verfügen, so wie Margareta Coenen. Sie hat Gebrauch von ihrem Mitspracherecht bei der Strafzumessung gemacht. „Man überlegt teilweise sehr lange, ob es sinnvoll ist, den Angeklagten einzusperren oder ihm noch eine Chance zu geben“, sagt sie. Dabei sei es durchaus möglich, dass die beiden Schöffen den Richter überstimmen – natürlich unter Einhaltung der gültigen Rechtslage. Vorgekommen sei das während ihrer Amtszeit aber nie.

Mitunter werden die Laienrichter auch mit Themen konfrontiert, die ihnen im Anschluss „über die Bettdecke laufen“. „Sexualdelikte an Kindern sind der blanke Horror“, nennt Sven Schlickowey ein Beispiel. Interessant sei aber auch, wie solche Straftaten verfolgt und von den Ermittlern des Bundeskriminalamts aufgedeckt werden. „Die Hintergründe habe ich immer als sehr spannend empfunden“, sagt Margareta Coenen. Sie möchte daher die Hückeswagener dazu ermutigen, sich für das Amt des Schöffen zu bewerben. „Man sieht dadurch manches anders.“

Bis zum 30. April bewerben

Frist: Bis zum 30. April können sich Hückeswagener noch für das Ehrenamt bewerben.

Periode: Die nächste Amtsperiode dauert von Anfang 2024 bis Ende 2028.

Wahl: Der Stadtrat entscheidet in seiner Sitzung am 6. Juni über die Vorschlagsliste. Die endgültige Auswahl trifft der Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht Wipperfürth im September/Oktober.

Voraussetzung: Bewerber müssen die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und zwischen 25 und 69 Jahre alt sein.

Kontakt: Der Bewerbungsvordruck lässt sich über www.hueckeswagen.de herunterladen. Für Rückfragen steht Roland Kissau, Fachbereich III, zur Verfügung unter Tel. (0 21 92) 8 82 12 oder per E-Mail an: roland.kissau@­hueckeswagen.de