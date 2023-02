Neue Abstimmungsrunde startet im März

„(D)ein Euro für Hückeswagen“ stellt drei Projekte zur Auswahl.

Von Stephan Büllesbach

Die erste Abstimmung des Vereins „(D)ein Euro für Hückeswagen“ in diesem Jahr findet im März statt. Die Entscheidung für die drei Projekte fiel in der Beiratssitzung schnell und einstimmig, „da alle drei Projekte gut für Hückeswagen sind“, berichtet Andreas Pohl, stellvertretender Vereinsvorsitzender und Initiator des Fördervereins. Diese drei Projekte stehen den Vereinsmitgliedern zwischen dem 1. und 31. März zur Auswahl.

Projekt 1 – Anschaffung eines Klaviers der Musikschule für die Löwen-Grundschule: In der Löwen-Grundschule gibt es zwei Klaviere, die laut Aussage eines Klavierbauers bereits um die 100 Jahre alt und in keinem guten Zustand mehr sind. Seine Expertise: „Die akustischen Anlagen beider Instrumente sind voller Risse, was es unmöglich macht, für eine Stimmung der Instrumente zu garantieren.“ Da eine Restauration kostenmäßig unverhältnismäßig ist, beantragt die Musikschule die Anschaffung eines gut erhaltenen, gebrauchten Klaviers für die Grundschule. In ihrem Antrag heißt es: „Musikunterricht ist für Kinder immer eine Bereicherung, schult die motorischen Fähigkeiten, das genaue Hinhören und beim gemeinsamen Musizieren auch die Fähigkeit, auf die anderen zu hören und zusammen zu spielen, da nur so ein harmonisches Ergebnis zu erreichen ist.“ Die Kosten belaufen sich auf zirka 3500 Euro.

Projekt 2 – Bodensanierung im 3-Städte-Depot: In Folge des Hochwassers 2021 wurden viele Maschinen und andere Exponate des Vereins unbrauchbar, mussten entsorgt oder wieder instandgesetzt werden. Der Hallenboden war durch die Flut ebenfalls stark verunreinigt und musste aufwendig gereinigt werden. Dabei wurde viel Staub aufgewirbelt, der sich auf und in die Exponate und Maschinen abgesetzt hat. Nun möchte der Verein den Betonboden fachmännisch reinigen und versiegeln lassen. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf etwa 2500 Euro.

Projekt 3 – Kneipen-Konzertreihe in Hückeswagen: In den beiden verbliebenen Gaststätten im Innenstadtbereich – Kolpinghaus und „Kö 3“ – soll es im Sommer eine Konzertreihe geben, um dem Kneipensterben im Zentrum entgegentreten. In loser Reihenfolge sollen Solokünstler und/oder kleinere Bands die Möglichkeit haben, vor Publikum zu spielen. Eine exakte Kostenschätzung für dieses Projekt ist noch nicht möglich.

Die zahlenden Mitglieder des Ein-Euro-Vereins haben im März die Möglichkeit, unter Angabe ihrer Mitgliedsnummer per E-Mail an abstimmung@1eur-hw.de, oder auf der Internetseite www.1eur-hw.de abzustimmen, zudem kann für die Stimmabgabe der vereinseigene Briefkasten an der Glashalle des Bürgerbüros, Bahnhofsplatz 14, genutzt werden. Welches Projekt das siegreiche ist, wird der Verein Anfang April, nach Auszählung der eingegangenen Stimmen, bekanntgeben.

Vereinsziel ist es, viele Mitglieder zu gewinnen, die mindestens einen Euro monatlich als Beitrag leisten. Diese Beiträge sollen danach in soziale, kulturelle und sportliche Projekte und Ideen in Hückeswagen investiert werden.