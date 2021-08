Nero braucht klare Strukturen

Tier der Woche

+ © Lea Dinstühler Nero ist ein lieber, verschmuster Hund. © Lea Dinstühler

Das Tier der Woche sollte in einem kinderlosen Haushalt unterkommen.

Nero ist ein lieber, verschmuster, toller Hund, versichert Steffi Wieber vom Tierheim Wermelskirchen. Er geht sehr gerne spazieren, kuschelt gerne, ist stubenrein und kann auch alleine bleiben, allerdings nicht allzu lange. Nero hat die Gene eines Hirtehundes, der sehr klar sein Territorium absteckt und seinem „Rudelführer“ treu ergeben ist. Deshalb braucht er eine konsequente Erziehung, Hundetraining, klare Regeln und Strukturen.

Er ist ausgesprochen intelligent und wissbegierig, so dass seine neuen Besitzer hierdurch keineswegs vor eine unlösbare Aufgabe gestellt werden. Beim Spazierengehen ist er noch nicht an andere Hunde gewöhnt, so dass es schon einmal laut zugeht. Das Wunschzuhause für Nero ist ein kinderloser Haushalt. Kontakt: Tierheim Wermelskirchen, Tel. (02196) 5672. red

info@tierheim-wermelskirchen.de