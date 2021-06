Naturschützer kritisieren Steingärten

Diskussion

+ © Wolfgang Kaiser Naturschützer aus Overath wollen verhindern, dass es in Hückeswagen künftig noch mehr graue Wüsten in den Vorgärten gibt. © Wolfgang Kaiser

Anregungen werden heute im Haupt- und Finanzausschuss diskutiert.

Von Joachim Rüttgen

Die Anregung des Bergischen Naturschutzvereins Overath liegt seit dem 22. November 2018 auf dem Schreibtisch. Damit verbunden ist die Bitte, dass der Stadtrat in künftigen neu aufzustellenden Bebauungsplänen und bei Änderungsverfahren bestehender B-Pläne textlich festlegt, Vorgärten zu bepflanzen und nicht zu Steinwüsten zu machen. Laut Hauptsatzung hat der Rat festgelegt derlei Anregungen im Haupt- und Finanzausschuss zu diskutieren. Und das sollen die Mitglieder in der heutigen Sitzung um 17 Uhr im MuFuSiSa, Bahnhofsplatz 8, öffentlich tun.

Zur Begründung führt der Vorstandsvorsitzende des Bergischen Naturschutzvereins, Mark vom Hofe, aus, dass vor Gebäuden jeglicher Nutzung – Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Verwaltungsgebäude, in Gewerbegebieten – kaum noch Bepflanzung erfolge. Diese Entwicklung stehe in aller Regel im Widerspruch zu den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans.

Stattdessen werde immer häufiger Rollrasen ausgelegt, bisweilen von Gabionen begrenzt, und zunehmend weiche die ehemals vorhandene Rasenfläche einer Ansammlung von Steinen, die auf einer Folie ausgelegt sind, nur in wenigen Fällen aufgelockert meist durch nicht heimische Sträucher wie Kirschlorbeer oder Thuja.

Viel Gestein entlang der Kölner Straße zu sehen

„Angesichts des dramatischen Rückgangs der Artenvielfalt, insbesondere in der Vogel- und Insektenwelt, nicht nur in der freien Landschaft, sondern auch in den Siedlungsbereichen, bedarf es dringlichst des Gegensteuerns“, schreibt vom Hofe. So wie in Bebauungsplänen in den textlichen Festsetzungen vorgegeben ist, wie viele Bäume auf wie viel Quadratmetern zu pflanzen sind, sollte auch festgelegt werden, wie auf keinen Fall die Ziergärten rund um die Gebäude zu gestalten sind. Ein Ausschluss von Kies und Schoner in den Gärten müsse textlich in den Bebauungsplänen erfolgen.

Die Anregung der Naturschützer kommt insofern passend, als dass die Stadt erst jüngst die Anwohner im Neubaugebiet Weierbachblick zu einer Bürgerveranstaltung eingeladen hatte. Auch dort ging es genau um die Thematik, dass sich einige Anwohner auch zehn Jahre nach Baubeginn nicht an die damals schriftlich fixierten Vorgaben gehalten haben und eben nicht für ausreichend Bepflanzung gesorgt haben.

Und in der Tat: Wer entlang der Kölner Straße fährt, entdeckt zwar teils schmucke, aber eben auch sehr verdichtete Vorgärten mit viel Gestein und grauer Wacke. Das möchten die Naturschützer in Zukunft verhindern und bittet den Stadtrat, die entsprechenden Regelungen auf den Weg zu bringen.