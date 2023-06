Nächste Kooperation für das schnelle Internet

BEW und Telekom treiben den Glasfaserausbau voran.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen/Wipperfürth. Die Bergische Energie- und Wasser GmbH (BEW) und die Telekom haben ihren Kooperationsvertrag für die Schloss- und die Hansestadt erweitert. 2600 Gebäude mit 4500 Wohn- und Geschäftseinheiten wurden in beiden Städten bereits ans Glasfasernetz angeschlossen. Nun wird die Partnerschaft um weitere gut 2000 Gebäude mit etwa 4500 Wohn- und Geschäftseinheiten in den Innenstadtbereichen von Wipperfürth und Hückeswagen ausgeweitet.

„Diese sollen bis Ende 2026 erschlossen sein“, heißt es in einer Pressemitteilung der BEW. Im September starte die Vorvermarktung für den ersten Teilbereich. Dieser umfasst etwa 900 Gebäude mit rund 2100 Wohn- und Geschäftseinheiten.

Der Kooperationsvertrag ist für die Telekom wichtig, da er sich sowohl auf die bestehende als auch auf noch nicht ausgebaute Infrastruktur in beiden Städten bezieht. „Dadurch soll gemeinsam der Lückenschluss der flächendeckenden Glasfaserversorgung in den Kommunen bis in die Wohnungen vorangetrieben werden“, berichtet die BEW. Der Vertrag ermögliche es der Telekom und ihren Partnern, Glasfaserprodukte im Eigenausbau-Gebiet der BEW zu vermarkten. Das bedeutet, dass die Telekom das Glasfasernetz der BEW mietet und ihre Angebote darüber schickt, es aber sozusagen an andere Telekommunikationsunternehmen wie etwa O2 oder 1 & 1 weitervermietet, die ihrerseits ihre Kunden darüber mit schnellem Internet versorgen können.

Thilo Höllen, bei der Telekom für Breitbandkooperationen verantwortlich, betont: „Wir freuen uns, die bestehende Kooperation mit der BEW fortzuführen und zukünftig noch mehr Kundinnen und Kunden in Hückeswagen und Wipperfürth schnelle Glasfaserprodukte anbieten zu können.“ BEW-Geschäftsführer Jens Langner ergänzt: „Wir fangen jetzt an, das Glasfasernetz auf Basis der bereits errichteten Infrastruktur zu erweitern.