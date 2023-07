Besucher und Schausteller haben viel Spaß auf der Schützenkirmes

Die Schützenkirmes lockte in den vergangenen drei Tagen jung und alt in die Innenstadt.

Die ersten beiden Kirmestage waren sehr gut besucht.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Noch im vorigen Jahr gab es Absagen seitens der Schausteller, weil die Corona-Pandemie den Karussell- und Budenbetreibern arg zugesetzt hatte und ihnen die Arbeitskräfte fehlten. In diesem Jahr ist zumindest auf der Kirmes zum Schützenfest von der Pandemie nichts mehr zu spüren. Ganz im Gegenteil: Die Besucher freuten sich über diese schöne Abwechslung.

Einen Nachholbedarf hatten vor allem Jugendliche, die in großen Gruppen um den Autoscooter standen. „Endlich mal wieder was los in der Stadt“, sagte eine 14-Jährige, bevor sie in den Autoscooter-Wagen stieg und ihren Chips einwarf. 3,50 Euro kostete eine Fahrt. „Wir haben die Preise aus dem Vorjahr nicht erhöht“, berichtete Inhaber Gilbert Hoffmann aus Leverkusen. Im vorigen Jahr war er kurzfristig für den ausgefallenen Autoscooter der Firma Schmidt eingesprungen. In diesem Jahr hatte er zusammen mit den Schützen die Organisation und Zusammenstellung der Fahrgeschäfte und Buden übernommen. Sein Vater Wilfried Hoffmann hatte sein Kinderkarussell aufgebaut, dass am Samstagnachmittag bei schönstem Sonnenschein von den Familien dicht umlagert war. „Es sind viele Kinder da, und sie scheinen Spaß zu haben“, sagte der Schausteller zufrieden.

Viel Freude hatte auch die vierjährige Nora, für die das Kirmestreiben durch die zweijährige Corona-Zwangspause etwas ganz Neues und Unbekanntes ist. Ihr Bruder Mats (7) versuchte sich gleich einmal auf dem Trampolin von Dirk Jackmuth aus Bornheim. Der Schausteller hat es geschafft, sich über die Jahre ohne Einsatzmöglichkeit anderweitig über Wasser zu halten. „Es ist schön, dass wir nun alle wieder arbeiten dürfen“, sagte er. Nora und Mats Eltern und Großeltern schauten beim ihrem Kirmesbesuch nicht so genau aufs Geld, auch wenn bei mehreren Kindern und Fahrten schon einiges zusammenkam. „Kirmes ist in Hückeswagen nur einmal im Jahr. Warum soll man das den Kindern dann nicht ermöglichen“, äußerten sich die Großeltern Bärbel und Wolfgang Schäfer überzeugt.

+ Emma (8 Jahre) und ihr Bruder Jannis (5) ließen sich auch vom zwischenzeitlichen Regen die Kirmes nicht vermiesen. © Doro Siewert

Viel Glück am Greifer hatte Luis. Der Elfjährige konnte mit nur zwei Versuchen einen Spiderman aus dem Plüschtier-Pool herausheben. Auch beim Pfeilwerfen auf Luftballons stellte er sich sehr geschickt an. „Kirmes macht immer Spaß“, betonte Luis, der derzeit mit seinen Eltern Urlaub auf dem Campingplatz an der Bever-Talsperre macht und für einen Kirmesbesuch in die Stadt kam. Zum ersten Mal in Hückeswagen war auch die Firma Weisbrod aus Neuwied mit ihrem Rundfahrgeschäft „Taifun“. „Man merkt schon, dass Ferienzeit ist, und dass das Geld nicht mehr so locker sitzt“, stellte Andrea Weisbrod fest.

Zu den „alten Hasen“ auf der Kirmes der Hückeswagener Schützen zählte hingegen Rolf Uhr. Seit rund 20 Jahren kommt er mit seiner Schießbude in die Schloss-Stadt und hatte gleich „hohen Besuch“. Maike Scheider, ehemals Bundes-Schülerprinzessin vom Schützenverein Hämmern zeigte sich treffsicher am Gewehr.

Einen guten Standplatz gleich neben dem Kinderkarussell hatte Helmuth Kreuels aus Neuss mit seinem Stand zum Entenangeln. Mit der Resonanz war er zufrieden. „Wir waren schon am Freitag positiv überrascht“, sagte der Schausteller.

+ Schaustellerfamilie Jackmuth bot unter anderem ein Bungee-Trampolin an. © Doro Siewert

Seit seinem 21. Lebensjahr, und damit 55 Jahre ist der 76-Jährige schon selbstständig und auf Veranstaltungen unterwegs. „Unsere Kegelbahn steht gerade in Düsseldorf auf den Rheinwiesen“, berichtete er. Das Enten-Haus blieb auch am Abend bis mindestens 22 Uhr geöffnet. „Früher zu schließen als die Kollegen wäre kein schöner Zug und sähe auch nicht gut aus“, betonte Helmuth Kreuels. Für ihn war das aber auch kein Problem, denn es würden sich auch durchaus Erwachsene im Entenangeln versuchen, wie er berichtete.

Mitten zwischen den vielen neuen und bekannten Schaustellern tauchte mit Volker Kanschik ein bekanntes Gesicht auf. Der Wirt der Gaststätte Justhof verkaufte in seinem Wagen Bratwurst, Currywurst und verschiedene Burger. „Wir sind ganz kurzfristig für Siggi’s Fischwagen eingesprungen, der wegen Krankheit absagen musste“, sagte Kanschik. Vom bunten Treiben stärken konnten sich die Besucher aber auch an den anderen Imbiss- und Getränkeständen. Unter anderem gab es Crêpes und natürlich auch gebrannte Mandeln, Popcorn und Zuckerwatte. Eigentlich war alles vertreten, was zu einer kleinen aber feinen Schützenfest-Kirmes benötigt wird. Das kam auch bei den Besuchern gut an. Ob sich die viertägige Kirmes auch für die Aussteller lohnt, zeigt sich erst am Montagabend. „Den Schlussstrich ziehen wir erst am letzten Tag“, kündigte Gilbert Hoffmann an.

Schausteller

Hoffmann: Die Schaustellerfamilie Hoffmann hatte sich während des Corona-Lockdowns mit dem Online-Lieferservice für Süßigkeiten über Wasser gehalten.

Nun ist die Familie wieder auf öffentlichen Veranstaltungen im Einsatz.

Jackmuth: Über jeden Auftrag freut sich auch Dirk Jackmuth (jacks-eventservice.de), der im Raum Köln/Bonn beheimatet ist und unter anderem ein Bungee-Trampolin anbietet.

Weisbrod: Erstmals in Hückeswagen auf der Kirmes vertreten war die Schausteller-Familie Weisbrod mit ihrem Fahrgeschäft „Taifun“.