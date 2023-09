Nach 50 Jahren geht Metzger in den Ruhestand

Norbert Schnippering war 50 Jahre bei Fleischwaren Blumberg beschäftigt - Für ihn gibt es Schnitzel auf Lebenszeit.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Sein ehrgeiziges Ziel hat Norbert Schnippering erreicht: „Er wollte 50 Jahre im Unternehmen vollkriegen“, hatte Thorsten Quabeck, Geschäftsführer von Fleischwaren Blumberg in Kobeshofen, erzählt. Jetzt steht der kleine Mann im Büro der Geschäftsführung, wo gut ein Dutzend Menschen auf ihn wartet. Darunter sind Vertreter einiger Firmen, die der 64-Jährige zuletzt als verantwortlicher Einkäufer für Frischfleisch betreut hat, aber auch der langjährige Geschäftsführer Karl-Josef Blumberg sowie Hendrik Pilatzki, Geschäftsführer der Engelskirchener Firma Jaeger, der das Traditionsunternehmen inzwischen zu 100 Prozent gehört.

Der gelernte Fleischer Josef Blumberg, Großvater von Karl-Josef Blumberg, hatte 1902 eine Metzgerei an der Unteren Straße in Wipperfürth eröffnet. Die übernahmen 1949 sein Sohn Rudi und dessen Ehefrau Christel, 1970 zogen sie mit ihrem expandierenden Betrieb ins damals neue Hückeswagener Gewerbegebiet Kobeshofen. Drei Jahre später begann ein 14-Jähriger bei ihnen die Ausbildung zum Metzger – und sollte, bis auf die Zeit bei der Bundeswehr, ein halbes Jahrhundert in dem Betrieb beschäftigt bleiben. Mit seinem Chef war der Lehrling und junge Metzger später „über die Dörfer gefahren“, um Schlachtvieh aufzukaufen.

Metzger werden wollte Schnippering schon immer

1982 übernahm Karl-Josef Blumberg den Kobeshofener Fleischmarkt vom Vater, auch bei ihm hatte Norbert Schnippering eindrucksvolle Spuren hinterlassen. „Von ihm habe ich mir etwa zeigen lassen, wie man mit Pferdefleisch umgeht“, erzählt der langjährige Geschäftsführer.

Pferdefleisch scheint auch der Anlass gewesen sein, warum Schnippering als Jugendlicher überhaupt den Beruf des Metzgers ergriffen hatte. Gab es doch in der Nachbarschaft an der Wipperfürther Gaulstraße die Pferdemetzgerei Beuckert. „Ich wollte immer Metzger werden“, betont Schnippering. Warum? „Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil ich gerne Fleisch esse“, sagt der schlanke Mann lächelnd.

Er habe das Messer unglaublich filigran geführt

Das hat sich nach einem halben Jahrhundert in diesem teils körperlich anstrengenden Beruf nicht geändert. So berichtet Quabeck: „Ein paniertes, gut gebratenes Schnitzel ist für ihn die größte Delikatesse.“ Kein Wunder, dass sich unter den vielen Geschenken zum Abschied 20 Schnitzel-Gutscheine für das Kobeshofener Geschäft befinden. Mit den Geschenken will die Geschäftsführung ihm aber vor allem zeigen, „wie wichtig und wertvoll Du für Fleischwaren Blumberg warst“. Dann klopft der Geschäftsführer dem angehenden Ruheständler auf die Schulter und verspricht lachend: „Schnitzel hast Du hier auf Lebenszeit!“

Wie Karl-Josef Blumberg hat auch Thorsten Quabeck von der Erfahrung des Wipperfürthers, der eine Zeit lang in Scheideweg gewohnt hat, profitieren können. Mit 19 habe er seine Ausbildung in Kobeshofen begonnen. „Und Norbert Schnippering war der erste Metzger aus dem Betrieb, den ich kennengelernt habe“, erinnert er sich an seinen ersten Tag. In der Pause habe er ihn getroffen, als er „sich irgendetwas in der Pfanne briet“. Dabei hatte Schnippering dem Lehrling einiges über den Betrieb erzählt. „Überhaupt hast Du viele junge Menschen in die ,Familie Blumberg‘ hier eingeführt“, betont Quabeck. Auch wenn er nie einen Meistertitel erhalten hatte, war Schnippering doch ein wahrer Meister an seinem Werkzeug: „Er hat das Messer unglaublich filigran geführt“, bestätigt Quabeck. Blumberg berichtet derweil von Fällen, in denen er kurzerhand ein bestimmtes Fleischstück ganz fein aus dem geschlachteten Tier gelöst hatte, weil genau das nachgefragt war. Sein Fazit: „Norbert Schnippering ist Metzger mit Leib und Seele.“

Schnippering hinterlässt große Fußstapfen

Ob samstags, sonntags oder an Feiertagen – „war die Not am größten, Norbert war am nächsten“, versichert Blumberg. Er habe immer loyal zur Firma gewesen. „Und er wurde zu einem erweiterten Familienmitglied“, adelt er seinen langjährigen Mitarbeiter.

Auch Hendrik Pilatzki, Geschäftsführer der Engelskirchener Firma Jaeger, der die Fleischwaren Blumberg GmbH gehört, zollt der „Hingabe und Pflichterfüllung“ des Wipperfürthers große Anerkennung. Heute sei es eine schiere Unmöglichkeit, eine solch lange Zeit bei einem einzigen Arbeitgeber zu arbeiten.

Bevor Norbert Schnippering dann in einem Spalier seiner Kollegen endgültig in den Ruhestand verabschiedet wird, gibt er noch einen Ausblick auf seinen nächsten wichtigen „Job“: „Ich nehme mir Zeit für meinen Enkel, die ich für meine Tochter nicht hatte.“ Der Nachwuchs hat vor zwei Wochen das Licht der Welt erblickt – das nennt man wohl „perfektes Timing“.