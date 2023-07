Nur er und seine Gitarre: Musiklehrer veröffentlich neues Album

Cosimo Erario hat auf „Acusticanima“ 14 intime Songs für Gesang und Gitarre aufgenommen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Es ist nicht sein erstes Album. Wohl aber das erste, das nur digital erscheint. Zumindest vorläufig soll das so sein, sagt Cosimo Erario, Gitarrist, Sänger und seit 1997 Lehrer an der Hückeswagener Musikschule.

„Vielleicht wird das Album später mal auch in physischer Form erscheinen. Aber eine CD lohnt sich tatsächlich nur, wenn man mit dem jeweiligen Projekt auch mindestens 60 Konzerte spielt, auf denen man sie dann verkaufen kann“, erläutert der 55-Jährige.

Bei seinem neuesten Werk handelt es sich um ein Album, das der Hückeswagener mit italienischen Wurzeln seit einiger Zeit auf den üblichen digitalen Online-Plattformen veröffentlicht hat. „Auf dem Album gibt es nur mich und meine Gitarre zu hören. Ich habe schon sehr viele Alben veröffentlicht, sowohl allein als auch mit anderen Musikern oder einer Band“, sagt der Musiker, den es Mitte der 1990er Jahre im Zuge einer Konzerttournee mit mehr als 300 Konzerten auch nach Deutschland verschlagen hatte. Der Liebe wegen ist er im Rheinland geblieben.

Nach dem Deutschkurs kam der Wunsch Gitarrenunterricht zu geben

Professionell Musik macht Erario seit 1990. „Damals habe ich beschlossen, nur noch Musik zu machen“, erinnert er sich. Und das ganz ohne klassisches Studium – die Jazzgitarre habe er seinerzeit im Privatunterricht gelernt.

Auch wenn er in Hückeswagen unterrichtet, lebt der 55-Jährige in Hürth. „Ich habe 1997, da war ich zwei Jahre in Deutschland, gemerkt, dass ich endlich die Sprache lernen wollte. Das habe ich mit einem Crashkursus gemacht. Und als nächster Schritt kam dann die Idee auf, Gitarre zu unterrichten“, sagt der 55-Jährige. Er habe sich auf die offene Stelle in Hückeswagen beworben und sei direkt angenommen worden.

„Ich unterrichte auch noch in Hennef, teilweise auch in Koblenz. Zehn Jahre lang habe ich an der Kölner Pop-Akademie Gitarrenunterricht gegeben, bis man dort die Instrumental-Kurse leider abgeschafft hat“, berichtet Erario.

Mit den Songs begab sich der Künstler auf eine Reise

Passenderweise heißt das neue Album „Acusticanima“, darauf enthalten sind 14 Songs, die den Hörer in einer guten Dreiviertelstunde auf eine, wenn nicht melancholische, so doch auf jeden Fall ruhige Reise mitnehmen. Es ist nicht so sehr das „Dolce Vita“, das in den Songs besungen wird, inhaltlich sicherlich schon. Aber von der Stimmung her ist es eher das gemütliche Glas Wein am Abend, kurz bevor man „Gute Nacht“ sagt. Dazu passen auch die ganz reduzierte Instrumentierung und der Gesang, der den Hörer direkt anzusprechen scheint.

Aufgenommen hat Erario das Album in seinem Heimstudio in Hürth. „Ich habe zwei Gitarrenspuren übereinandergelegt, dazu dann den Gesang aufgenommen“, erläutert er. „Für mich sind die 14 Songs eine Art Reise, zu meinem Inneren, meinen Gedanken, meiner Gefühlswelt“, sagt der 55-Jährige. Er stimmt zu, dass die Platte rein von der Stimmung her keine Sommerplatte ist, sondern eher in Richtung Herbst und Winter passt.

Gespielt werden Stücke wie „L’invenzione dell’amore“ oder „Cento metri di parole“ nur auf akustischen Gitarren. „Es ist kein meditatives Album. Aber es geht schon ein wenig in diese ruhige Richtung“, sagt der Italiener. Was ihn besonders freut, ist, „dass die Lieder bei meinen Schülern oder anderen Menschen, die mit meiner Musik nichts zu tun haben, recht gut angekommen sind. Zumindest habe ich entsprechende Rückmeldungen bekommen.“

Die Songs sind auf Italienisch gesungen – seiner Muttersprache

Obwohl er längst fließend Deutsch spricht, hat er das Album komplett auf seiner Muttersprache eingesungen. Aus einem ganz einfachen Grund, wie er schmunzelnd sagt: „Ich kann mich auf Italienisch einfach besser ausdrücken.“ Wobei die Texte auf „Acusticanima“ erst sehr spät entstanden seien.

Was mit einer etwas anderen Herangehensweise beim neunten Album zusammenhängt. „Normalerweise war es bislang so, dass die Inspiration für einen Song aus einem Riff, einem Rhythmus oder einem Textfragment entstanden ist. Dann habe ich den kompletten Song fertig komponiert“, erläutert Erario. Diesmal habe er ein Experiment gestartet. „60 Prozent der Songs sind erst einmal komplett instrumental entstanden. Dann kamen erst die Texte hinzu.“ Er habe indes nie über ein Instrumentalalbum nachgedacht. „Die Songs sind immer schon mit dem Gedanken an einen Text im Hinterkopf geschrieben worden.“

Besonders gefreut hat sich der Musikschuldozent darüber, dass die Realisierung des CD-Projekts über ein Stipendium des NRW-Kulturministeriums mitermöglicht wurde. Wann er die Songs dann auch einmal in Hückeswagen präsentieren werde, wisse er indes noch nicht. „Es wird jedenfalls erst einmal keine 60 Konzerte geben“, versichert er und lächelt.

Acusticanima

Album: Auf „Acusticanima“ sind 14 Songs enthalten: L’invenzione dell’amore, Che spettacolo, Firorirà il cielo, Cento metri di parole, Immaginare, E pioverà il futuro, Madre, Fragile stato, Inconsciamente, Temporalità, Risate di limone, Leggera quato te, Rugiada e menta, Velocemente.

Anhören: Das Album kann auf Spotify, Deezer, Apple Music und allen anderen digitalen Plattformen gekauft werden.

www.cosimoerario.com