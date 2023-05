Musikschüler zeigen ihr Können

Rund 40 Schüler bestritten zwei Frühjahrskonzerte im Heimatmuseum.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Ein Kuscheltier lag auf dem Flügel im Heimatmuseum. Es sollte den großen und kleinen Schülern der Musikschule Hückeswagen für ihren Auftritt vor Publikum Mut machen. Die Musikschule hatte vergangene Woche zu zwei Frühjahrskonzerten eingeladen. Am Mittwoch spielten die Klavierschüler von Sonja Peters und Eckhard Richelshagen – darunter auch zwei Querflötistinnen. Am Freitag gaben die Gitarren- und Klarinettenschüler ein 90-minütiges Konzert vor Freunden, Verwandten und Bekannten im voll besetzten Museumssaal.

Das Kuscheltier zeigte Wirkung, denn was die Zuschauer beim Klavierkonzert präsentiert bekamen, konnte sich sehen und vor allem hören lassen. „Wir freuen uns, die Fortschritte unserer Schüler von Woche zu Wochen zu sehen. Sie sehen sie von Vorspiel zu Vorspiel“, sagte Musikschullehrerin Sonja Peters zur Begrüßung. Das Klavierkonzert begann mit den jüngsten Schülern, die gerade einmal sechs Jahr alt sind. Wie kindgerecht Klavierunterricht sein kann, zeigte sich an einer Geschichte vom Storch und der Spinne, mit anschließendem Fingerspiel auf den Tasten des Flügels. Jana Rein schaffte es sogar, zu ihrem Klavierspiel noch mit kräftiger Stimme das Kinderlied „Stups der kleine Osterhase“ von Rolf Zuckowski zu singen. Vivian Mächtig spielte „The Entertainer“ von Scott Joplin komplett auswendig, in schwungvollem Tempo und und mit einer tollen Betonung. Moderne Notenliteratur hatte sich Levi Sloane, einer von zwei Jungen unter den 21 Pianisten, ausgesucht. Er spielte ein Stück der Gruppe „Coldplay“. Schön jazzig war der Beitrag von Josia Rabanus, die sich „Chant“ von Christopher Norton ausgesucht hatte.

Zwei Schwestern spielten eine vierhändige Tarantella

Frieda Pidun holte ihre Schwester Mathilda für eine vierhändige Tarantella ans Klavier. Das einstündige Konzert steigerte sich bis zu einer Eigenkomposition von Svea Warg. „Sie kommt mit Ideen und ich gebe nur kleine Impulse“, sagte Musikschulleiter Eckhard Richelshagen. Ebenso vor dem Publikum standen die Querflötistinnen Ella Pidun und Susanne Kammer. Letztere war die einzige Erwachsene, die auftrat. Es werden nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch viele Erwachsene in der MSH unterrichtet. Sonja Peters blieb entspannt. „Es ist wie beim Fußball. Als Trainer steht man am Rand und kann nichts mehr machen“, verriet sie.

Auch beim Schülerkonzert am Freitag zeigten sich tolle Talente unter den Gitarren- und Klarinettenschülern der Lehrer Cosimo Erario, Andreas Fischer und Dorina Kramer. Besonders großen Applaus erhielten Niklas Marenbach (11) und Bruno Brieden (13). Die beiden Jungen spielten auf ihren Gitarren mit Andreas Fischer einen fetzigen Blues, bei dem sie in ihren Improvisationen versanken. Zu Herzen ging auch der Beitrag von Darina Lavrinienko in ihrem pastellfarbenen Tüllkleid mit Blume im Haar. „Daria stammt aus der Ukraine und hat erst seit drei Monaten Unterricht. Sie hat viel geübt“, sagte Cosimo Erario. Die junge Schülerin spielte eindrucksvoll „Das Lied vom Anderssein“. Janna Weiher (9) und Tilda Sloane (10) hatten sowohl Solostücke als auch ein Duett vorbereitet. Den Freundinnen merkte man die Aufregung ein wenig an, immerhin waren Auftritte in den vergangenen Jahren aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich gewesen. „Fehler sind aber nicht schlimm. Es muss ja nicht alles perfekt sein“, sagte Tilda.

Andreas Fischer bedankte sich: „Es ist etwas anderes, hier vorne zu sitzen und vorzuspielen, als zu Hause im Kämmerlein oder beim Unterricht in der Musikschule.“