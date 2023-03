Musikschüler tanzen den Regen weg

Charmante Darbietungen beim Frühlingskonzert begeisterten die Eltern.

Von Cristina Segovia-Buendia

Radevormwald. Lange hatte die Aula der Musikschule schon nicht mehr solch einen Ansturm erlebt wie am Samstagnachmittag beim großen Frühlingskonzert von und für Kinder. Zahlreiche Eltern saßen mit ihren gezückten Smartphones rund um die improvisierte Bühne, um all das festzuhalten, was ihr junger Nachwuchs in den vergangenen Monaten erlernt hatte.

Musik, Tanz und ganz viel Freude bei den jungen Akteuren gab es zu hören, zu sehen und zu erleben. Stolz schauten dabei natürlich auch die strahlenden Mamas, Papas und Großeltern zu. Vom Aprilwetter ließen sich die kleinen Künstler wahrlich nicht beeindrucken, tanzten, sangen und musizierten den Regen einfach weg und lockten gar mit ihrer gelungenen Aufführung sogar zwischenzeitlich die Sonne hervor.

Zu Beginn führten die jungen Akteure ihr aufmerksames Publikum in eine andere Welt. Musikalisch erinnerten die Melodien an das Mittelalter. Die Bühne wurde zu einem belebten Schlossplatz, auf dem ein kunterbunter Zirkus gastierte. Die Kinder des Gira-Kindergartens liefen heiter umher, trommelten und spielten kreuz und quer auf verschiedenen Instrumenten, so dass eine lebhafte Geräuschkulisse entstand, passend zu einem belebten Marktplatz. Mit einem Lied hießen die Kinder die Gäste willkommen und der musikalische Zauber begann. Niedlich präsentierten sich die Mitglieder der Eltern-Kind- und Krabbelgruppe, sowie der musikalischen Früherziehung: Singend und tanzend, mit dem jungen Nachwuchs im Rampenlicht, hießen sie den Frühling willkommen und ließen einen bunten Konfettiregen über der Bühne niederprasseln.

Dozentin Celina Haubold, die durch das Programm führte, lud die Kinder ein, das Konfetti aufzusammeln, denn zwischen den bunten Papierschnipseln, verriet sie, schlummerten kleine Samen. „Ihr könnt das Papier in die Erde legen, es gießen und schauen, was daraus wächst.“ Prompt liefen die Kinder auf die Bühne und sammelten sämtliche Schnipsel auf, die sie stolz zu den Eltern trugen.

Aus der nimmersatten Raupe wird ein wunderschöner Schmetterling

Bei der nächsten Bühnenperformance präsentierte sich die Tanzabteilung von Theresia Kammann. Die jüngsten Teilnehmerinnen des Vorschulballetts verwandelten sich mit neongelben Tutus und Taschenlampen in der Hand in kleine Glühwürmchen, die auf der Bühne herumwirbelten und erste Ballettgrundschritte vorführten. Die etwas älteren Kinder des Vorschulballetts entwickelten sich bei ihrer Darbietung aus einer nimmersatten Raupe, die sich immer größer werdend über die Bühne schlängelte, am Ende in wunderschöne Schmetterlinge mit bunten Flügeln.

Wie sich eine kleine Zwiebel in ein wunderschönes Schneeglöckchen verwandelt, erzählten die Kinder der musikalischen Früherziehung von Celina Haubold in einer süßen Klanggeschichte. Hier kämpften der Winter mit Klangstöcken und der Frühling mit Triangeln um die Vorherrschaft. Ein kleines Mädchen lugte dabei immer wieder zaghaft aus einer Kiste hervor. Sie spielte das Schneeglöckchen, das immer wieder von Schnee verdeckt, schließlich doch aus dem Boden hervorschießt und den ersehnten Frühling einläutet. Der Gira-Kindergarten mit einem selbst geschriebenen Osterlied und der Eltern-Kind-Chor mit pfiffigen Melodien und wohlklingendem Gesang setzten dem mehr als gelungenem Frühlingskonzert schließlich die sprichwörtliche Krone auf – eine tolle Präsentation.