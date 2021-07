Musiker-Duo bietet brillantes Konzert

Musik

+ © Heike Karsten Regionalkantor Bernhard Nick an der Orgel und der Bonner Reinhold Müller an der Geige: Beide sorgten für ein beeindruckendes Konzert. © Heike Karsten

Bernhard Nick und Reinhold Müller spielten in der Pfarrkirche für die Orgelinstandsetzung.

Von Heike Karsten

Schon nach der mehrwöchigen Generalüberholung der Seifert-Orgel in der katholischen Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt hatten Regionalkantor Bernhard Nick an der Orgel und der Bonner Reinhold Müller an der Geige im Sommer 2017 ein Konzert in Hückeswagen gegeben. Am Sonntag lud das Klassik-Duo erneut zu einem Benefiz-Konzert in die Pfarrkirche ein.

„Die nächste Instandsetzung steht an“, sagte Bernhard Nick, der die Zuschauer um eine Spende am Ausgang bat. Dem kam das Publikum gerne nach, denn sie erlebten ein hochkarätiges, gut einstündiges Konzert mit bekannten und weniger bekannten Stücken. Das Programm setzte sich aus Werken großer Klassiker wie Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach zusammen. Das Stück „Air“ zählte dabei wohl zu den beliebtesten und bekanntesten Stücken klassischer Musik - sehr eindrucksvoll und gefühlvoll an der Violine interpretiert. Der Klang des alten, italienischen Instruments füllte den gesamten Kirchraum aus, obwohl Reinhold Müller, Gymnasiallehrer von Beruf, von der Empore aus spielte. Als musikalische Überraschung hatte das Musiker-Duo das Stück „Adoration“ des britisch-amerikanischen Komponisten Felix Borowski „ausgegraben“. Die Streichermelodie, begleitet von Nick am E-Piano, klang wie eine eingängige, weichfließende Filmmusik zu einer wunderschönen Romanze, wenn man die Augen schloss und sich den kirchlichen Austragungsort und die eigentliche Bedeutung des Titels vorübergehend wegdachte.

Großartiges Konzert fand nur etwa 60 Interessierte

Die Zuhörer waren mehr als begeistert. „Es war sehr schön und mal etwas ganz anderes“, schwärmte Brigitte Wojewoda. Ursula Wickesberg fügte noch hinzu: „Etwas ganz Außergewöhnliches.“ Bedauern äußerten die rund 60 Anwesenden lediglich aufgrund der überschaubaren Besucherzahl. Das Klassik-Konzert für den guten Zweck hätte mehr Zuhörer verdient gehabt.