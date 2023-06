Musik der Grünen Insel erklingt wieder im Kultur-Haus Zach

Old Sheep Streetband tritt am Freitag auf

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. -büba- Ganz im Zeichen der irischen Musik und der Klänge von der Grünen Insel steht das Konzert der Old Sheep Streetband am kommenden Freitag, 30. Juni, ab 20.30 Uhr im Kultur-Haus Zach an der oberen Islandstraße. Zum zweiten Mal ist dann das Trio zu Gast in der Schloss-Stadt und präsentiert typisch irischen, lebensfrohen und frischen Folksound.

Melancholische und rebellische Lieder klingen authentisch

Die drei Musiker der Old Sheep Streetband aus dem Rheinland lieben einfach Irland und die irische Musik. „Dies wird auch schnell bei ihren Konzerten deutlich, denn ihre Musik versprüht eine Mischung aus gefühlvollen Songs und mitreißenden Tune-Sets“, sagt Stefan Noppenberger vom Trägerverein. Mit seiner wunderbaren Stimme gelinge es Jens Schumann, sowohl die melancholische als auch die rebellische Seite der irischen Lieder authentisch rüberzubringen.

Rhythmisch exakt werde er an der Bodhrán, der irischen Rahmentrommel. Musikalisch unterstützt wird Schumann durch seine Frau Susi, die zwischendurch zur hohen Tin Whistle oder zu größeren Low Whistle greift. Und auch die Fiddle darf nicht fehlen. Sie wird von Yasmin Schöb gespielt, die nach langem klassischen Musizieren seit einigen Jahren Irish Folk für sich entdeckt hat.

Dass die typischen Instrumental-Sets aus Reels oder Jigs eigentlich zum Tanzen gedacht sind, hört man natürlich sofort, weshalb nicht nur bei der einen oder anderen Polka kein Fuß im Zuschauerraum mehr still bleiben kann. „So ist wieder eine stimmungsvolle Irish Folk-Session garantiert“, verspricht Noppenberger.

Karten zum Preis von zwölf Euro gibt’s im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online unter www.kultur-haus-zach.de, an der Abendkasse kosten die Karten 15 Euro.



Freitag, 30. Juni, 20.30 Uhr, Kultur-Haus Zach, Islandstraße 5-7