Museen aus Rade und Hückeswagen planen die Zukunft

Projekt

+ © Moll Jürgen (jumo) Mittlerweile kennen sich die Vertreter der Museen bestens (v. l.): Stefan Tengeler, Ursula Mahler, Albrecht Nunn, Karola Johnen, Hartmut Behrensmeier und Li Hardt. © Moll Jürgen (jumo)

Das erste Projekt ist die Erlebnisroute „4plus1“. Große Maschinen aus der Bergstadt haben Platz im „3-Städte-Depot“ gefunden.

Von Flora Treiber

Die Museumsroute „4plus1“ soll die kulturelle Vielfalt Radevormwalds abbilden und die Zusammenarbeit der vier örtlichen Museen unterstützen. Ergänzt wird die Museumsroute durch das „3-Städte-Depot“ in Hückeswagen, das auch Exponate aus Rade beherbergt.

Die Idee zur Vernetzung der Museen hatte Hartmut Behrensmeier von der IG Bismarck Zweiräder Anfang des Jahres. Die Umsetzung ist ihm viel schneller als gedacht geglückt. „Ich habe zuerst Kontakt mit dem Heimatmuseum aufgenommen. Als ich da grünes Licht bekam, folgten die anderen Museen. Alle Beteiligten waren sofort begeistert von der Idee einer Museumsroute“, sagt er. Neben dem Heimatmuseum (Hohenfuhrstraße) und der IG Bismarck gehören auch das Wülfingmuseum (Am Graben 4-6 in Dahlerau) und das Museum für Asiatische Kunst (Sieplenbusch) mit zu der Museumsroute. Fünftes Museum der Route ist das „3-Städte-Depot“ in Hückeswagen. „Wir stellen einen Teil der Radevormwalder Industriegeschichte aus und bieten uns deswegen als Ergänzung an. Besonders große Maschinen aus der Bergstadt haben bei uns Platz gefunden“, sagt Albrecht Nunn, Vorsitzender des Museumsvereins „3-Städte-Depot“.

Gemeinsame Anmeldungen für Gruppen sind bereits möglich

Er ist froh, Teil der Museumsroute zu sein und freut sich auf den Austausch mit den Rader Kulturtreibenden. „Wir können sicher viel voneinander lernen und Ideen austauschen.“ Der Flyer, der über die Museumsroute informiert, stellt alle beteiligten Museen vor und gibt mit einer Karte einen Überblick über die einzelnen Standorte. Dank der Volksbank Oberberg konnte eine Auflage von 5000 Stück realisiert werden. Karola Johnen vom Wülfingmuseum möchte bis Ende des Jahres einen eigenen Internetauftritt für die Route realisieren.

Was die fünf Museen bereits jetzt anbieten, sind gemeinsame Gruppenanmeldungen. Sonntags haben alle Museen gleichzeitig geöffnet, aber auch Gruppenführungen an anderen Tagen sind möglich.