Motorradfahrer bleiben im Visier der Polizei

Laut Polizei ist es auf den Straßen leiser geworden – Kontrolliert wird aber weiterhin.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Ein sonniger Vormittag am Beverdamm. Viele Motorrad- und Autofahrer nutzen die Gelegenheit für einen Ausflug auf zwei oder vier Rädern. Wirklich schnell fährt hier niemand. Was aber auffällt, ist, dass alle noch langsamer unterwegs sind, als sie die Polizei mit einem kleinen Bus und zwei Motorrädern gut sichtbar auf dem Parkplatz erblicken. Ein Biker und ein Autofahrer sind allerdings weniger wachsam und fahren innerhalb von wenigen Minuten in die Radarkontrolle. Was sie nicht wussten: Seit gut fünfeinhalb Wochen gilt im Bereich des Parkplatzes auf 200 Metern nur noch Tempo 40.

Der Motorradfahrer war nach Abzug der Toleranz acht, der Autofahrer 18 Stundenkilometer zu schnell – der erste muss 20 Euro, der zweite 60 Euro Bußgeld zahlen. Dann halten die Kollegen von Hauptkommissar Roy Siemens, technischer Gruppenleiter beim Verkehrsdienst in Gummersbach, einen Motorradfahrer auf einer schwarzen Yamaha an. Christian Hakenes, ziviler Beschäftigter bei der Polizei und deren technischer Experte, sowie ein Polizeibeamter schauen sich die Maschine genau an und prüfen, ob der Fahrer irgendetwas am Motor, der Auspuffanlage oder dem Lenker verändert hat. Wirklich fündig werden sie zwar nicht, bemängeln aber die Rückspiegel, die nach unten gedreht sind.

„Sinn und Zweck der Spiegel ist es, während der Fahrt ohne Verrenkungen den Verkehr hinter mir beobachten zu können“, erläutert Siemens. Bei vielen der unter dem Lenker angebrachten Rückspiegel sei das nicht der Fall. Auch bei der Yamaha. „Theoretisch müssen sie im 50-, 55-Grad-Winkel Augenhöhe angebracht sein“, erläutert Hakenes. Nur so könne der Fahrer unter dem Arm und ohne den Kopf zu bewegen, alles genau erkennen. Diese Spiegel sind zwar nicht 100-prozentig okay, aber doch zulässig. Daher gibt es für den Motorradfahrer nur eine Belehrung.

Viele Polizisten sitzen auch in ihrer Freizeit „auf dem Bock“

Viele Polizisten sitzen auch in ihrer Freizeit „auf dem Bock“. Daher haben sie für manche Veränderungen an den Maschinen durchaus Verständnis. Aber zum einen müssen diese in die Papiere eingetragen, zum anderen dürfen sie nicht illegal sein. „Wenn wir bei solchen Kontrollen feststellen, dass an den Motorrädern manipuliert wurde, verwarnen wir die Fahrer. Und sie bekommen die Auflage, die Anlagen zurückzubauen und die Maschine bei uns wieder vorzuführen“, erläutert der Hauptkommissar.

Wenn ein Biker es aber so richtig übertrieben hat, wird sein Motorrad an Ort und Stelle stillgelegt, die Plakette entfernt und das Bike anschließend einem Experten vorgestellt, der ein gerichtsverwertbares Gutachten schreibt. Aber: „Wir fahren nicht raus, um die Motorradfahrer abzuziehen“, versichert Siemens. Vielmehr suchten die Polizisten das Gespräch mit ihnen und wollten sie sensibilisieren, damit sie Rücksicht auf andere nehmen. Vor allem auf die Anwohner der Straßen, über die sie fahren.

In Hückeswagen hat sich vor Jahren die Bürgerinitiative gegen Motorradlärm gegründet, weil sich vor allem Anwohner aus der zwischen der B483 und der K11 gelegenen Reinsbach belästigt fühlten. Die Bundesstraße ist die „Einflugschneise“ der Biker ins Oberbergische, die Kreisstraße führt hinauf zur Bever-Talsperre. An manchen schönen Sommertagen haben die Bewohner das Gefühl, direkt an einer Rennstrecke zu wohnen. Auch über die L101 und die B237 fahren viele Motorradfahrer durch Hückeswagen ins Oberbergische – die meisten zwar gesittet, einige wenige aber zu schnell und viel zu laut.

„Das sind meistens die 20- bis 25-Jährigen“, sagt der technische Gruppenleiter. Die älteren Biker würden vernünftig fahren nach dem Motto: „Warum soll ich mir meine Maschine kaputtmachen?“ Siemens ärgert sich über die „Schwarzen Schafe“, die den Ruf der Motorradfahrer allgemein beschädigen. Er zeigt auf ein Motorrad, das nahe des Beverdamms auf dem Bürgersteig geparkt ist. „Der Biker wollte ,nur mal eben gucken’“, hat er mir gerade erzählt“, berichtet der Polizist. Dabei sei der Parkplatz nur drei Meter entfernt. „So entsteht jetzt der Eindruck, dass sich ,die Motorradfahrer‘ nicht an Regeln halten.“

Siemens‘ persönlicher Eindruck ist es aber, dass gerade die Lärmbelastung inzwischen weniger geworden ist. „Das kann natürlich bei dem Hückeswagener, der am Wochenende seine Ruhe haben will, anders aussehen.“ Christian Hakenes bestätigt die Annahme seines Kollegen: „Seit ein, zwei Jahren wird es auf den Straßen leiser.“ Der Technikexperte der Polizei geht davon aus, dass die Maßnahmen der Politik – höhere Strafen, Sicherstellen der Maschinen – langsam greifen. „Die Leute wollen auf ihrem Motorrad nach Hause. Das soll nicht auf einem Hänger bewegt werden“, sagt Hakenes.

Doch die Suche nach den „Schwarzen Schafen“ geht bei der oberbergischen Polizei weiter. Denn die Manipulationen treiben immer weitere Blüten. „Mittlerweile können die Auspuffklappen vom Handy aus gesteuert werden“, sagt Hakenes. Und so manche illegale Veränderung per Software sei bei den Kontrollen auf der Straße gar nicht mehr erkennbar.

Hintergrund

Abstimmung: Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten an der K 5 und dem Bau des Rad-/Gehwegs entlang der Bever-Talsperre stimmten der Kreis, die Polizei und die Stadt die künftige Geschwindigkeitsregelung in diesem Bereich ab.

Ausparken: Aufgrund der neuen Straßenführung kann die Sicht auf den fließenden Verkehr insbesondere für Auto- und Motorradfahrer, die rückwärts ausparken, stark eingeschränkt sein.

Begrenzung: Mit der Begrenzung der Geschwindigkeit auf 40 km/h auf 200 Metern soll die Kollisionsgefahr minimiert werden. Davor und danach gilt Tempo 70.

Zeitpunkt: Diese Geschwindigkeitsreduzierung gilt entlang des Parkplatzes am Beverdamm seit dem 21. April.