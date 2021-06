Montanusstraße wird verlängert

Erschließung

+ © Mittelstädt Hier, am Ende der Montanusstraße, soll die Straße fortgeführt werden bis zum Hambüchener Weg, zu erkennen an der Baumreihe im Hintergrund. © Mittelstädt

Neue Straße zur Erschließung westlicher Wohngebiete soll noch in diesem Jahr fertiggestellt werden.

Von Karsten Mittelstädt

+ Standpunkt von Melissa Wienzek © RGA

Noch endet die Montanusstraße kurz hinter der Einmündung zum Droste-Hülshoff-Weg ziemlich unvermittelt vor einer Reihe von Recycling-Containern. Dass die Montanusstraße hier fortgesetzt werden sollte, ist deutlich zu erkennen. Doch erst jetzt, Jahrzehnte nach der Bebauung des Dierl, setzt die Stadtverwaltung das schon vor Jahren geplante Vorhaben um. „Noch in diesem Jahr wird die Montanusstraße verlängert“, versichert Bauamtsleiter Andreas Schröder auf Anfrage des RGA.

+ Hier endet die Montanusstraße kurz hinter der Einmündung zum Droste-Hülshoff-Weg: vor einer Reihe Recycling-Container. © Mittelstädt

Doch die Straße wird bei weitem nicht so weitergebaut, wie das die Ratsmitglieder einst vorhatten. Ursprünglich sollte die Montanusstraße bis zur Kreisstraße 5, der künftigen Ortsumgehung, fortgeführt werden.

Die aktuellen Pläne sind weit realistischer in der Umsetzung. In diesem Jahr soll ein etwa 120 Meter langer Straßenabschnitt neu gebaut werden. Das beschloss der Bauausschuss bereits im vergangenen August, das dafür notwendige Geld ist im Haushalt eingeplant. Einen genauen Termin für den Baubeginn kann er noch nicht nennen. „Die Ausschreibungsunterlagen sind jedenfalls schon raus“, versichert Schröder.

Bäume und Sträucher wurden bereits entfernt

Die vorbereitenden Arbeiten haben bereits vor einigen Wochen begonnen, bestätigt Schröder. So wurde das Gelände hinter den Altglascontainern bis zum Hambüchener Weg freigeschnitten. Das völlig zugewucherte Gelände ist nun frei von Sträuchern und Bäumen. Schröder: „Das mussten wir bereits vor dem 1. März erledigen, da solche Abholzungen anschließend bis zum Herbst nicht mehr erlaubt sind.“ Mit dem Lückenschluss vom jetzigen Ende der Montanusstraße bis zum Hambüchener Weg wächst die Stadt in westlicher Richtung weiter. Die kleine Neubausiedlung am Richard-Leyhausen-Weg ist größtenteils schon bebaut. Der gültige Bebauungsplan sieht zwei Häuserreihen vor. Langfristig ist nicht ausgeschlossen, dass weitere Baugebiete westlich des Hambüchener Weges entstehen werden. Das wäre jedenfalls möglich. Allerdings befinden sich die Flächen in Privatbesitz, und die Stadt hat keinen Zugriff darauf.

NEUBAUGEBIETE BAU Aktuelle Baugrundstücke kann die Stadt derzeit nicht anbieten. Die Baugebiete, wie zum Beispiel der Weierbachblick, sind voll. Doch die Stadt hat Baugebiete im Blick. Zu nennen sind Hambüchen, Heidt und Brunsbachtal. Sechs Grundstücke wurden in Hambüchen erschlossen, weitere sollen folgen. In Heidt wird der Bebauungsplan aufgestellt, im Brunsbachtal laufen erste Planungen.

Im Zuge des Straßenneubaus wird auch der Kanal verlängert. Für das kommende Jahr ist eine weitere Straßenbaumaßnahme in dem Gebiet geplant. Dann soll der Hambüchener Weg zwischen der dann bestehenden Einmündung Montanusstraße bis in Höhe der Hugo-Hagenkötter-Straße ausgebaut werden. Im Augenblick ist die Hugo-Hagenkötter-Straße noch mit sogenannten Schachtringen aus dem Kanalbau provisorisch vom Hambüchener Weg getrennt, weil die Durchfahrt dort nicht möglich sein soll. „Das sieht derzeit noch murksig aus“, sagt Schröder. Die Hugo-Hagenkötter-Straße wird dann an den Hambüchener Weg angeschlossen. Außerdem soll im Zuge dieser Maßnahme auch der Abzweig des Hambüchener Weges zum Haus Drei Birken der Lebenshilfe ausgebaut werden. Der Abzweig in die Stichstraße ist problematisch, weil der Hambüchener Weg an dieser Stelle relativ schmal ist.