Nie mehr Langeweile auf dem Schulhof

Die Schüler der Montanusschule testeten am Freitagmorgen den Schulhof, den sie selbst für Sport, Spiele und Bewegung in den Pausen umgestaltet hatten.

Bevor die Sporthalle der Montanusschule wegen mehrmonatiger Sanierung geschlossen wird, fand nochmal ein Sport- und Spieltag statt.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Auf dem Schulhof der Montanusschule herrscht bei schönstem Sommerwetter eine ausgelassene Stimmung, aus den Lautsprechern dröhnt laute Musik. Die Vorfreude auf die bevorstehenden Sommerferien ist spürbar. Der Grund für das fröhliche Treiben ist jedoch der neu gestaltete Schulhof, der in nur wenigen Tagen und mit geringen Mitteln zu einem großen Sport- und Spielplatz wurde.

Weil ab dem kommenden Schuljahr die Hauptschulturnhalle wegen Renovierung und Sanierung geschlossen ist, hatte die Schulleitung diese Idee noch einmal forciert. „Wir hatten eine neue Schulhofgestaltung immer schon auf dem Schirm“, sagt Karlheinz Rennau vom Leitungsteam. Da jedoch der Schulhof bei Veranstaltungen im Forum auch als Parkfläche genutzt wird, dürfen keine Geräte installiert werden. Alternativ gibt es nun mit weißen Linien aufgemalte Spielfelder und mobile Geräte, wie kleine Fußballtore und ein Federballnetz.

Die Einweihung ist ein voller Erfolg. Je zwei Jahrgänge erhalten am Freitag zwei Schulstunden lang Zeit, die neuen Möglichkeiten zu testen. Die Schüler messen sich beim Basketball, Fußball und Federball oder testen den Mountainbike- und den Slackline-Parcours. „Unser Ziel ist es, Betätigungsfelder zu schaffen, um in Bewegung zu bleiben“, erläutert Rennau. Welche Folgen mangelnde Bewegung bei den Kindern und Jugendlichen hat, habe man deutlich während der Corona-Pandemie feststellen können: „Der Fitnesszustand ohne Sport war erschreckend schlecht.“

Unkraut zupfen und Wände streichen: Die Schüler haben fleißig mit verschönert

Bei der Umsetzung der Umgestaltung hatten die Schüler kräftig mit angepackt und den gesamten Schulhof von „unliebsamen Kräutern“, sprich Unkraut, befreit, ihn gefegt und gesäubert. Die Klassen 8b und 9a hatten unter Anleitung ihrer Lehrerinnen Ann Jana Brandenburg und Gordana Starovlah die Linienzeichnung übernommen. „Ohne die Schüler wäre das nicht möglich gewesen. Sie haben super mitgeholfen“, lobt Gordana Starovlah ihre Schüler. Zwölf Farbdosen wurden benötigt, die die Schule von der Stadt erhalten hatte. „Die Unterstützung durch den Schulträger ist wirklich hervorragend“, freut sich Rennau. Für die Lagerung der mobilen Geräte hat die Schule von der Firma Revea eine große Mülltonne gesponsert bekommen, die bei Bedarf in den Pausen problemlos auf den Schulhof und zurück in die Schule gerollt werden kann.

Die Umgestaltung erforderte natürlich auch Engagement von allen Beteiligten. „Es war schon Arbeit, aber es ist schön, es für die eigene Schule und die neuen Fünftklässler zu machen“, versichert Schüler Ahmad Hasan (15). In einer ruhigeren Ecke des Schulhofs erklärt Marco Luciano einigen Schülern die Regeln der neuen Trendsportart Spikeball, die nur mit einem kleinen Gummiball und einem runden Netz in Form eines Trampolins gespielt wird. „Das Schöne an der Sportart ist, dass man Spikeball überall spielen kann, egal ob auf dem Schulhof, in der Sporthalle oder am Strand“, sagt der Sportlehrer.

Der Kletterparcours wird ein Abenteuer – er ist nicht leicht zu bewältigen

Im angrenzenden Wald hangelt sich Liam mit viel Körperbeherrschung und Muskelkraft in Armen und Händen durch den Ninja-Line-Parcours. Die Sportmöglichkeiten auf dem Schulhof gefallen dem 13-Jährigen sehr gut: „Das ist ein interessantes Abenteuer, und man kommt ein bisschen an die frische Luft.“ Den Kletterparcours mit verschiedenen Haltegriffen, Netzen und Slacklines besitzt die Schule schon länger. „Etwa zwei Mal im Jahr spannen wir den Parcours zwischen den verbliebenen Bäumen“, erläutert Klaus Kruska, Sportlehrer und Mitglied der Schulleitung. Das Klettern ist keine leichte Aufgabe. „Viele von den guten Sportlern sind daran heute gescheitert“, verrät Kruska.

Da die Sporthalle voraussichtlich bis Ende 2024 nicht genutzt werden kann, muss die Schulleitung auch an die Wintermonate denken. Zwei örtliche Sportvereine haben freie Hallenzeiten zur Verfügung gestellt. Im Zuge der späteren Komplett-Renovierung des Schulgebäudes soll dann auch eine sinnvolle Neugestaltung des Schulhofs mit einbezogen werden.

Kooperationen

Unterricht: Um den Sportunterricht fortsetzen zu können, kooperiert die Hauptschule mit zwei heimischen Vereinen. In der fußläufig zu erreichenden Halle des TBH können sechs Stunden, in der TVW-Halle in Winterhagen 20 Stunden Sportunterricht erteilt werden. „Damit sind die Sportstunden einschließlich Wahlpflichtunterricht und Arbeitsgemeinschaften abgedeckt“, sagt Sportlehrer Klaus Kruska.

Beförderung: Die Busfahrt nach Winterhagen muss noch organisiert werden.