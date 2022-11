Montanusschule erhält neue Roboter

Die Hauptschule Hückeswagen ist mit 10.000 Euro für ein MINT-Projekt berücksichtigt worden.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Die Freude an der Montanusschule ist groß: Der Hückeswagener Hauptschule ist eine Fördersumme in Höhe von 10.000 Euro von der Volksbank im Bergischen Land zugesprochen worden. Karlheinz Rennau vom Schulleitungsteam: „Wir sind die erste Hauptschule in Deutschland, die den vollen Zuschlag für unser Förderprojekt erhalten hat.“ Das Geld sei für Projekte im MINT-Bereich vorgesehen, sagt Andreas Otto, Vorstandsvorsitzender der Volksbank. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

„Wir haben Roboter bestellt. Die können von den Kindern in der Robotik-AG zusammengebaut und programmiert werden“, erläutert Rennau. Bereits in den Jahrgangsstufen fünf und sechs gebe es Informatik als Fach. „Dort lernen die Kinder die Programmiersprache Stretch. Wir haben auch eine Informatik-AG in der siebten Klasse“, sagt Rennau. Die Robotik-AG soll in den Jahrgangsstufen fünf und sechs eingerichtet werden.

„Ich muss ja gestehen, dass mich das Thema Robotik von meinen eigenen Unterrichtsfächern her gar nicht so berührt – ich unterrichte evangelische Religionslehre und Sport“, berichtet Rennau. Allerdings sei es für die Kinder wichtig, schon früh auch an diese Bereiche herangeführt zu werden. „Gerade weil es viele Firmen gibt, in denen Robotik eingesetzt wird, und die als Arbeitgeber für unsere Schüler interessant sind. Da ist es von Vorteil, wenn die Kinder schon erste Erfahrungen sammeln konnten.“

Dass die Montanusschule den Zuschlag für das Fördergeld bekommen habe, sei der guten Bewerbung zu verdanken, versichert Britta Gawens aus der Unternehmenskommunikation der Volksbank. „Das Besondere an dieser Bewerbung war, dass hier nicht von einem ‚man-könnte-ja-mal‘ die Rede war. Die Montanusschule hat uns einen ganz konkreten Plan und eine Idee vorgestellt“, betont sie.

Neben den Robotern, die komplexer und auch in der Programmierung anspruchsvoller seien, haben man auch noch fünf einfachere Roboter angeschafft. „Wir haben auch Kinder mit Handicap, die diese simplen Systeme bedienen und programmieren können“, sagt Rennau. Damit könne man Zeichnungen umsetzen, die vorher einprogrammiert würden. „Wir haben hier etwa ein Schloss aufgezeichnet“, erläutert Rennau. „Jede Richtung, ob gerader Strich, schräger Strich oder Kurve, kann vom Roboter umgesetzt werden. Ein Stift, der im iRobot angebracht ist, bewegt sich dann zeichnend auf der vorher einprogrammierten Route.“

Den Schülern macht das Programmieren Spaß

Sean und Justin (beide 16 Jahre) sind in der Abschlussklasse. Sie probieren die anspruchsvolleren Roboter aus. „Ich habe das tatsächlich noch nie gemacht, aber das macht schon Spaß und ist sehr interessant“, versichert Sean. Er ist noch im Aufbau, sein Mitschüler hingegen ist bereits fertig. „Ich habe eine knappe Stunde dafür gebraucht“, sagt Justin. „Ich möchte nach der Schule eine Ausbildung zum Industrie-Mechatroniker machen und habe auch schon entsprechende Praktika gemacht.“ Der 16-Jährige findet es sehr gut, dass es an der Hauptschule solche Roboter gibt. „So kann man den Schülern erste Einblicke in die Berufe geben, in denen Robotik eingesetzt wird“, sagt Justin.

Hintergrund

Anmeldung: Die Schulanmeldungen der künftigen Fünftklässler für das Schuljahr 2023/24 finden Anfang Februar statt.

Projekttage: Kurz vorher, Ende Januar, sind die Projekttage der Montanusschule geplant, an denen die Arbeiten mit den Robotern präsentieren werden.

