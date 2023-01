Mittwoch kann Blut gespendet werden

Hückeswagen. Große Freude und ein noch größeres Aufatmen herrschte am vorigen Mittwoch beim ersten Hückeswagener Blutspendetermin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in diesem Jahr, waren doch an die 200 Spendewilligen gekommen und konnten letztlich 173 Blutkonserven mit zum Blutspendedienst West in Ratingen genommen werden (unsere Redaktion berichtete). Morgen, Mittwoch, steht ein weiterer Termin in der Realschule, Kölner Straße 53, an. Von 15 bis 19.30 Uhr besteht die Gelegenheit, sich einen halben Liter Blut entnehmen zu lassen.