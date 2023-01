Mitgliederschwund bei Kreisbauernschaft

Knapp 30 Anwesende waren zur Winterversammlung der Kreisbauernschaft Oberberg ins Kolpinghaus gekommen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Nach Abklingen der Corona-Pandemie hatte die Kreisbauernschaft Oberberg am Donnerstagvormittag erstmals wieder zur Mitgliederversammlung ins Kolpinghaus eingeladen. Zwar hatte es auch in der Pandemie virtuelle Alternativen und Infoveranstaltungen gegeben, dennoch war man froh, sich wieder einmal persönlich begegnen zu können.

Ursula Jandel, die Geschäftsführerin der Kreisstelle der Landwirtschaftskammer in Lindlar, berichtete zu Beginn über ein Thema, das unter den Landwirten seit Jahren für Ärger und Unverständnis sorgte: das Düngerecht. „Die Änderungen, die sich aus einem Klageverfahren der EU seit 2018 ergeben haben, sind nun zum Jahreswechsel tatsächlich in Kraft getreten. Und die Änderung betrifft erstmals auch das Bergische Land – selbst wenn der Oberbergische Kreis noch an einer roten Einstufung vorbeigekommen ist“, sagte Ursula Jandel. Der Grund liege in einer Veränderung der Messmethode – denn sonst habe sich an den Gegebenheiten ja nichts geändert. „An fünf Messstellen für unseren 40.000 Hektar großen Grundwasserkörper in Nordrhein-Westfalen wird turnusgemäß gemessen, der Grenzwert liegt dabei bei 50 mg Nitrat pro Liter. Die für uns relevante Messstelle ist in Burscheid“, sagte Ursula Jandel.

Dort sei mit einer steigenden Tendenz über die vergangenen Messungen ein Wert von 48 mg pro Liter gemessen worden. „Und bei einer solchen steigenden Tendenz wird der jeweilige Feldblock, der zur Messstelle gehört, als rotes Gebiet ausgezeichnet.“ Durch diese andere Messmethode sei eine erhebliche Betroffenheit in der Region zu verzeichnen – mit einer Düngung unter Bedarf sowie eine Verlängerung der Sperrfristen für die Ausbringung des Wirtschaftsdüngers. „Wir haben jetzt 500.000 Hektar roter Fläche im Vergleich zu 139.000 Hektar vor der Änderung“, sagt Ursula Jandel. Auch im Kolpinghaus reagierte man mit Unverständnis.

Von 772 Betrieben gibt es 20 Jahre später nur noch 401

Der Vorsitzende der Kreisbauernschaft Oberberg, Franz Bellinghausen, berichtete später von sinkenden Mitgliederzahlen: „Von 2000 bis 2022 haben uns 45 Prozent den Rücken gekehrt. In Zahlen heißt das, dass von 772 Betrieben im Jahr 2000 nur noch 401 im Jahr 2022 Mitglied in der Kreisbauernschaft sind.“ Interessanterweise seien die bewirtschafteten Flächen dabei nur um 20 Prozent gesunken. „Die Flächen werden also von weniger Landwirten bewirtschaft. Allerdings werden hier wohl leider nicht alle Flächen angegeben, die auch bewirtschaftet werden, was sich am Ende natürlich auch finanziell bei uns bemerkbar macht. Ich kann da nur auf die Ehrlichkeit der Betriebe appellieren“, sagte Bellinghausen. Aktuell seien 18.000 Hektar bewirtschaftete Flächen Teil der Kreisbauernschaft.

Auch das Thema Wolf sprach Bellinghausen an: „Der wird sicher auch in den kommenden Jahren hier Thema sein und sich im Bergischen Land sein Revier suchen.“ Es werde also künftig zu Schäden an Tieren kommen, davon könne man ausgehen. Man stehe hierzu in Kontakt mit der Landesregierung.

Bernd Schnippering, der Kreislandwirt für Oberberg, hatte ein Thema, das vielleicht auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich wirkte. „Mir geht es darum, die Themen Landwirtschaft und Ehrenamt zu verbinden“, sagte der Wipperfürther. Er wisse natürlich, dass gerade die Landwirtschaft ein Berufsfeld sei, in dem Zeit eher Mangelware sei. „Dennoch geht es ja auch darum, dass wir gehört werden, dass wir sichtbar sind“, sagte Schnippering. Er selbst sei etwa im Stadtrat in Wipperfürth als Ratsherr aktiv.

Ein Hintergrund für sein Anliegen sei auch, dass ganz allgemein das ehrenamtliche Engagement rückläufig sei. „Es wird immer schwieriger, Mitarbeiter im Ehrenamt zu finden – und dennoch bin ich der Ansicht, dass auch wir Landwirte dort mitarbeiten sollten. Sei es im Kindergarten, im Seniorenbereich, im Verein oder eben der Kommunalpolitik“, sagte der oberbergische Kreislandwirt.

Kammer

Die Kreisstelle der Landwirtschaftskammer in Lindlar ist nach Abklingen der Corona-Pandemie wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. „Dennoch bitten wir darum, sich vor einem Beratungsbesuch telefonisch anzumelden. Viele Kollegen sind auch weiterhin im Homeoffice tätig, damit auch jemand vor Ort ist, ist eine Anmeldung nötig“, sagt die Geschäftsführerin Ursula Jandel.

Kontakt: Kreislandwirtschaftskammer Lindlar, Bahnhofstraße 9, 51789 Lindlar, Tel. (02266= 479990, E-Mail: lindlar-mettmann@lwk.nrw.de