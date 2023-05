Mit dem Zug ins Ehe-Glück gefahren

Luise und Hans Niedzwiadek feiert am heutigen Mittwoch ­Diamanthochzeit

Von Heike Karsten

Radevormwald. Das morgendliche Lesen der Zeitung gehört zum Alltag von Hans und Luise Niedzwiadek. Seit 60 Jahren sind sie Abonnenten, und genauso lange ist das Ehepaar verheiratet. Am heutigen Mittwoch können die Radevormwalder ihre Diamantene Hochzeit feiern.

Kennengelernt haben sich die gebürtigen Lenneper bei einem Kirmesbesuch 1959 in Hückeswagen. „Ich hatte ihn schon an der Bahn gesehen. Er hatte einen auffallend roten Pulli an“, erinnert sich die 79-jährige Jubilarin. Zum ersten Kontakt kam es aber erst am Bahnhof, wo die Jugendlichen auf den Zug nach Lennep warten mussten. Hinter Luise Wiggershaus, wie sie mit Geburtsnamen hieß, stand eine ältere Frau, die vorgelassen werden wollte. Hans Niedzwiadek klärte kurzerhand die Situation. „Er packte mich und setzt mich in den Zug“, erinnert sich die Jubilarin lachend. Noch im Zug verabredeten sich die jungen Leute für einen weiteren Kirmesbesuch am nächsten Tag. „Wir sind auch oft im „Café Grah“, „Kürten“ und „Isgen“ zum Tanzen oder ins Kino gegangen“, berichtet das Diamanthochzeitspaar. Viel mehr Möglichkeiten hätte es für Jugendliche zu dieser Zeit nicht gegeben.

Schon zwei Jahre später, 1961, folgte die Verlobung, 1963 die Hochzeit. „Ich musste bei ihrem Vater um die Hand anhalten, weil sie noch keine 21 Jahre alt war“, weiß Hans Niedzwiadek noch genau.

Als bildliche Erinnerung an ihre kirchliche Trauung in der Lenneper Stadtkirche ist dem Ehepaar nur ein Bild vom Fotografen geblieben. „Alle Bilder, die mein Bruder von der Hochzeit gemacht hat, sind nichts geworden, da der Film nicht weitertransportiert hat“, bedauert Luise Niedwziadek.

+ Das offizielle Hochzeitsbild von der Trauung 1963 ist dem Paar noch geblieben. © Niedzwiadek

Bis zur Geburt des gemeinsamen Sohnes Kai 1969 arbeitete die gelernte Einzelhandelskauffrau und Buchhalterin in verschiedenen Firmen. Nachdem der Sohn groß war und sie 17 Jahre ihre Mutter gepflegt hatte, ging sie in ihren Beruf zurück und arbeite zuletzt bei der City Bank, später Targo Bank in Radevormwald.

Hans Niedzwiadek ist gelernter Maler. Nach dem Abschluss der Meisterschule machte er sich mit dem eigenen Betrieb selbstständig. 1978 zog die Familie in ihr Einfamilienhaus in Radevormwald. Das gepflegte Grundstück bietet eine schöne Aussicht und grenzt direkt an den Kottenbach. Hier fühlt sich das Ehepaar bis heute sehr wohl. Nur einmal wurde das Haus vom Hochwasser überschwemmt. „Ein Fenster wurde von den Wassermassen eingedrückt, und das Wasser stand bis in die Küchenschublade“, erinnern sich die Radevormwalder.

Wesentlich schönere Erinnerungen haben sie an ihre Urlaubsreisen, die bevorzugt in die Berge führten. „Ich kenne die ganzen Dolomiten“, sagt der 83-Jährige. Auch an mehrere schöne Innungstouren mit den Maler-Kollegen der Region denkt das Paar gerne zurück. Im nächsten Sommer geht es mit Sohn, Schwiegertochter und drei Enkelkindern in die niederländische Provinz Zeeland.

Einige Jahre hatte das Paar die Kegelabteilung des Radevormwalder Turnvereins (RTV) geleitet, bis sie aufgelöst wurde. Luise Niedzwiadek zählt darüber hinaus bis heute zu dem seit 60 Jahren bestehenden Kegelclub „Pudel Ahoi“, der sich regelmäßig auf der Kegelbahn in Önkfeld trifft.

Ganz so sportlich geht es bei dem 83-Jährigen heute nicht mehr zu, da die Beine nicht mitmachen. Dafür geht es zweimal pro Woche zur Therapie.

Für die gemeinsame Zukunft wünschen sich die Jubilare daher vor allem, dass es gesundheitlich wieder bergauf geht. Einen Geheimtipp für 60 glückliche Ehejahre hat das Diamanthochzeitspaar zwar nicht, größere Streitigkeiten habe es aber nie gegeben. „Klar haben wir uns auch mal ‚gekebbelt‘ – aber das hat nicht lange angehalten“, betont Luise Niedzwiadek. Den Hochzeitstag möchte das Paar nur im kleinen Kreis begehen, da die nächste große Feier schon ihre Schatten vorauswirft, wenn die Jubilarin in wenigen Wochen ihren 80. Geburtstag feiern kann.