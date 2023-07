Bever: So läuft die schwimmende Kontrolle vom Ordnungsamt ab

Marc Brüggendieck vom Wupperverband (v. r.), ein Mitarbeiter des Ordnungsdienstes, der nicht erkannt werden will, Revierförster Heiner Grüter und Gökalp Sönmezcicek, Mitglied der Ordnungsstreife, schauen sich den Lagerplatz von Jugendlichen aus Wuppertal an.

Ordnungspartnerschaft kontrolliert regelmäßig und klärt über das richtige Verhalten im Wald- und Landschaftsschutzgebiet auf.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Die meisten Besucher der Bever-Talsperre nutzen das Freizeitparadies, um sich zu entspannen oder sich im Wasser abzukühlen. Dieses Bild bot sich auch der Ordnungspartnerschaft der Bever-Talsperre, die jetzt wieder per Bootsstreife unterwegs war. Zwischen den Bäumen lagen Menschen in Hängematten und lasen Bücher, während andere sich im Stand-up-Paddling versuchten.

Talsperrenmeister Marc Brüggendieck vom Wupperverband steuerte das Motorboot in die Seitenarme und kleinen Buchten, mit an Bord waren zwei Mitarbeiter des Hückeswagener Ordnungsdienstes sowie Revierförster Heiner Grüter. Der betonte: „Wir wollen jetzt wieder mehr Präsenz zeigen.“ In den vergangenen Jahren wäre das aufgrund des Waldsterbens und der damit verbundenen Arbeit kaum möglich gewesen.

Reste eines Lagerfeuers wurden gefunden

Ein besonderes Augenmerk liegt auf unerlaubte Lager- und Grillfeuer, da trotz der Nähe zum Wasser durch die Trockenheit eine akute Waldbrandgefahr besteht. Auf einem Hügel im Wald, wo es sich eine Gruppe Jugendlicher mit Schwimmsachen, Boot, Zelt und reichlich Alkohol bequem gemacht hatte, fanden die Ordnungshüter dann auch Reste einer Lagerfeuerstätte.

„Das ist nicht von uns“, versicherten die Jugendlichen aus Wuppertal. Gökalp Sönmezcicek (21) von der Ordnungsstreife der Stadt machte die Bever-Besucher dennoch darauf aufmerksam, dass weder Lagerfeuer noch Grillen und auch Rauchen und Shisha-Pfeifen im Wald aufgrund der Waldbrandgefahr erlaubt sind. „Man hört es ja auch immer im Radio“, sagte einer der jungen Wuppertaler. Schon das Abstellen des Autos abseits der befestigten Wege könne einen Waldbrand auslösen, wies der Förster auf die Gefahren selbst am Uferrand hin. „Man muss selber aufpassen und mit sich kritisch sein, damit man nicht selbst den Fehler macht.“

Im Stooter Arm der Bever-Talsperre fuhr das Boot etwas näher ans Ufer, damit die Ordnungsamt-Mitarbeiter sehen konnte, ob eventuell Autos die Feuerwehrzufahrt zuparkten. Das wäre ein teures „Vergnügen“ für den Fahrzeughalter, dessen Auto unter Umständen abgeschleppt werden müsste. „Alles okay“, gab Gökalp Sönmezcicek jedoch Entwarnung.

An einem anderen Bever-Ufer fiel Brüggendieck etwas Ungewohntes auf. So steuerte er das Boot näher ans Ufer und entdeckte zwei Pumpen, mit denen ein Anwohner Wasser aus der Bever absaugte. „Die Pumpe läuft schon etwas länger“, sagte der Talsperrenmeister, der die Hand an das heiße Gerät hielt. Heiner Grüter folgte der etwa 70 Meter langen Strom- und Schlauchleitung bis zu einem Haus in Oberlangenberg und traf auf den Eigentümer. Dieser war dabei, sein Feuerlöschbecken aufzufüllen. Eine Genehmigung dazu läge vor, versicherte er. „Wir geben das weiter und prüfen das mit dem Innendienst“, sagte Sönmezcicek. Denn wer Wasser aus Gewässern abpumpt, ohne dafür eine Genehmigung der Behörde zu haben, begeht eine Ordnungswidrigkeit, für die das Gesetz hohe Geldstrafen vorsieht.

Immer seltener werde Müll zurückgelassen

Die Ordnungshüter wissen, wie sie Menschen richtig ansprechen. „Der Ton macht die Musik“, betonte der 21-Jährige. Wichtig sei es, an die Vernunft der Menschen zu appellieren. Seit knapp 20 Jahren gibt es die Ordnungspartnerschaft Bever-Talsperre, deren regelmäßigen Kontrollen Wirkung zeigen. Immer seltener wird das Landschaftsschutzgebiet vermüllt zurückgelassen oder gar durch illegale Feuer gefährdet. „Wir hatten früher einen Plastikeimer mit auf dem Boot, um die Feuer am Ufer zu löschen“, erinnerte sich Grüter. Heute sind solche Aktionen nur noch sehr selten nötig, was den Revierförster sehr freut: „Für mich ist das ein Aha-Erlebnis, denn ich habe es komplett anders in Erinnerung.“ Zudem ist das Boot des Wupperverbands dafür ausgerichtet, eine Tragkraftspritze aufzunehmen und zu verankern, so dass eventuelle Brände im unwegsamen Gelände im Uferbereich direkt vom Wasser aus bekämpft werden können.

Nach etwa 90 Minuten war die Kontrollfahrt beendet, für Gökalp Sönmezcicek und seinen 22-jährigen Kollegen ging die Streife anschließend in der Hückeswagener Innenstadt weiter. Marc Brüggendieck vom Wupperverband betonte noch einmal, dass Badegäste die vier ausgewiesenen Badestellen an der Talsperre – Campingplätze I und II, „Zornige Ameise“ und Käfernberg – nutzen sollten. Sie werden vor und nach der Badesaison von Berufstauchern nach Unrat, Scherben und spitzen Steinen abgesucht, an denen man sich verletzen könnte. Auch ist an diesen Stellen im Notfall eine schnelle Rettung und Erstversorgung gewährleistet. An den Wochenenden sind zudem die Lebensretter der DLRG vor Ort.

Hintergrund

Knöllchen: Die Mitarbeiter des Ordnungsamts sind befugt, Bußgelder zu verhängen und digital auszustellen, wenn sie die Übeltäter erwischt haben. Ein Auszug:

Landschaftsschutzgebiet: Das Wegwerfen und Liegenlassen von Abfällen im Landschaftsschutzgebiet kostet zwischen zehn und 5100 Euro, das Anzünden von Feuer 25 bis 2500 Euro und das Aufstellen eines Zelts 15 bis 400 Euro.

Waldgebiet: In sonstigen Waldgebieten gibt es für illegales Zelten eine Geldstrafe von 15 bis 200 Euro, für das Hinterlassen von Abfällen zehn bis 10.000 Euro und für das Rauchen (von Anfang März bis Ende Oktober) 80 Euro.