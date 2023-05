Schloss-Stadt ist Mitglied im Zukunftsnetz Mobilität NRW

Minister Oliver Krischer überreicht Persian die Beitrittsurkunde.

Von Joachim Rüttgen

Hückeswagen. Als sich jetzt 200 Verwaltungsspitzen in Düsseldorf trafen, um Erfolgsfaktoren für die kommunale Mobilitätswende zu diskutieren, war auch Bürgermeister Dietmar Persian dabei. Die Schloss-Stadt ist eine von 26 Kommunen, die 2022 dem Zukunftsnetz Mobilität NRW beigetreten sind – dafür gab’s von Landesminister Oliver Krischer die Beitrittsurkunde.

Das Treffen stand unter der Hauptfrage: Wie können Städte, Gemeinden und Kreise die notwendige Mobilitätswende zeitnah erfolgreich gestalten? Zu der Veranstaltung „Rathäuser der Mobilitätswende – Chefsache Mobilität“ waren Oberbürgermeister, Bürgermeister, Landräte und Verkehrsexperten der Einladung des Zukunftsnetz Mobilität NRW und des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr gefolgt, um Erfahrungen auszutauschen und neue Impulse zu erhalten.

„Die Landesregierung will unser Land nachhaltig und zukunftssicher gestalten“, sagte Krischer. Doch die Mobilitätswende bedeute Veränderung. Bei diesem Veränderungsprozess wolle das Land die Kommunen im Land tatkräftig mit Beratung, Vernetzung und Qualifizierung unterstützen. Das vom Ministerium initiierte Beratungsnetzwerk sei ein wichtiges Bindeglied zwischen dem Ministerium und den mehr als 300 Mitgliedskommunen. Im Mittelpunkt stehen Rahmenbedingungen für Veränderungen und konkrete Angebote jenseits des eigenen Autos, die zu einer nachhaltigeren Fortbewegung einladen.

Hückeswagen plane eineigenes Mobilitätskonzept

Persian bezeichnet es als wichtig, Mitglied in dem Zukunftsnetz zu sein, „weil es darum geht, von den Erfahrungen anderer Kommunen zu profitieren“. Jede Kommune habe ihre eigenen Herausforderung. So plane Hückeswagen ein Mobilitätskonzept, um mehr Menschen vom Auto abzubringen. Hückeswagen im ländlichen Raum wolle sicher nicht das Auto wegdiskutieren, denn das private Auto spiele auch künftig eine wichtige Rolle. „Aber jede Fahrt mit dem Rad ist gut fürs Klima und fördert die Gesundheit“, sagte Persian, der bei der Veranstaltung in einem Forum saß, das sich mit der Rolle der Kommunalpolitik in Bezug auf Fragen der Mobilität beschäftigte. „Es ging darum, wie weit Politik bereit ist, mitzugehen“, berichtete der Bürgermeister.

Hückeswagen befinde sich schon länger in der Diskussion, plane bereits konkrete Maßnahmen im Zuge des ISEK und starte bald am Bahnhofsplatz, der zum Beispiel für den Panoramaradweg künftig besser zu erreichen sein soll. „Wir sind schon konkret bei der Arbeit, und bei uns muss die Politik auch nicht zum Jagen getragen werden“, freute sich Persian über die konstruktive Zusammenarbeit. Der Radverkehr spiele in der Schloss-Stadt eine sehr große Rolle. Dennoch gebe es noch Luft nach oben.

www.zukunftsnetz-mobilitaet.nrw.de