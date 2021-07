Minister? Biesenbach spekuliert nicht

Landtagswahl

+ © Leif Schmittgen Der Wahlkampf der Jungen Union für die CDU-Kandidaten hat sich gelohnt. Biesenbach und Löttgen führen die Koalitionsverhandlungen zum Thema innere Sicherheit. © Leif Schmittgen

Der Hückeswagener gehört jetzt zu den erfahrensten Abgeordneten. Jörg von Polheim hat noch Chancen, nachzurücken.

Von Karsten Mittelstädt

Wird Peter Biesenbach Minister? Die Frage drängt sich auf. Schließlich gehört der Hückeswagener, der zum fünften Mal hintereinander in den nordrhein-westfälischen Landtag gewählt wurde, zu den erfahrensten Abgeordneten der CDU-Fraktion. Das Wahlergebnis in Hückeswagen, das mit 55,7 Prozent der Erststimmen an frühere CSU-Ergebnisse erinnert, dürfte ihm entsprechendes Selbstvertrauen geben, und mit 69 Jahren ist er im besten Ministeralter. Doch Biesenbach selbst will davon gar nichts hören. „Ich weiß nicht, welche Aufgabe auf mich wartet. Darüber mache ich mir jetzt wirklich keine Gedanken“, sagte er auf dem Weg nach Düsseldorf zur ersten Landesvorstandssitzung. Biesenbach, der bereits Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion war, machte im vergangenen Jahr mehrfach als Vorsitzender des Untersuchungsausschusses zur Kölner Silvesternacht auf sich aufmerksam.

+ Standpunkt von Karsten Mittelstädt © RGA

Biesenbach wird bei den Koalitionsverhandlungen dabei sein. Gemeinsam mit Wolfgang Bosbach und dem neu gewählten Abgeordneten Bodo Löttgen aus dem Südkreis bilden sie bei den Verhandlungen das Kompetenzteam zum Thema innere Sicherheit.

Der zweite Wahlgewinner Hückeswagens, Jörg von Polheim, muss in der Wahlnacht ein Déjà-vu gehabt haben. Zwar holte er im Wahlkreis Remscheid/Radevormwald insgesamt 8,1 Prozent der Erststimmen und sogar 13 Prozent der Zweitstimmen, also deutlich mehr als im Landesdurchschnitt, für ein Landtagsmandat reichte es aber nicht. Das hat er schon einmal erlebt. 2009 kandidierte der Bäckermeister aus Hückeswagen für den Bundestag und scheiterte nur denkbar knapp. Die Reserveliste zog damals bis Kandidat-Nummer 20, von Polheim hatte Platz 21. Zwei Jahre musste er warten, dann gab der FDP-Abgeordnete Werner Hoyer sein Mandat auf und von Polheim zog in den Berliner Bundestag.

„Ich mache so weiter wie bisher und backe morgens Brötchen.“

Jörg von Polheim, Bäckermeister

Ähnliches könnte ihm nach dieser Landtagswahl erneut widerfahren. „Theoretisch ist es möglich, dass ich in der Legislaturperiode nachrücke“, sagte er nach der langen Wahlnacht. „Ich mache jetzt aber so weiter wie bisher und backe morgens meine Brötchen“, sagt der Bäckermeister. So unwahrscheinlich ist sein Einzug in den Landtag nicht. Jörg von Polheim hat auf der Landesreserveliste der FDP Platz 33. Die FDP holte zwar ihr bestes Ergebnis in NRW seit 1956, weil es aber wenig sogenannte Überhangmandate gibt, zieht die Landesliste nur bis Platz 28.

Da aber jetzt schon klar sein dürfte, dass Landesvorsitzender Christian Lindner sowie der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP Christof Rasche nach Berlin gehen, wenn die FDP im September in den Bundestag gewählt wird, zieht die Reserveliste schon bis Platz 30. Ein weiterer Kandidat auf der Liste habe bereits erklärt, dass er sein Landtagsmandat nicht annehmen werde. Scheiden in den nächsten fünf Jahren noch zwei FDP-Abgeordnete aus, dann wäre Jörg von Polheim im Landtag.

Aber auch so komme bei ihm keine Langeweile auf. „Ich konzentriere mich jetzt auf meine Ehrenämter“, sagt von Pohlheim, der das Wahlergebnis für die FDP mit einem Wort kommentierte: „Wahnsinn.“ Von Polheim ist Vorsitzender des ATV und im Vorstand des Bäcker-Innungsverbande. Und in dieser Eigenschaft fliegt er heute nach Berlin zu einer Veranstaltung des Zentralverbandes des Deutschen Bäckerhandwerkes. Zum heutigen Tag des Brotes wird der neue „Botschafter des Brotes“ bestimmt. Jörg von Polheim ist dabei. » Standpunkt