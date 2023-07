Minigolf-Bahnen sind startklar

Eine Spielrunde auf der Minigolfanlage gleich neben dem Jugendzentrum macht nicht nur viel Spaß, sondern ist zudem auch sehr günstig.

Von Heike Karsten

Radevormwald. „Die Preise sind unschlagbar, und es ist ein tolles Angebot für die ganze Familie“, sagte Julia Dormeier, die seit dem 1. Juli die neue stellvertretende Leiterin des Jugendzentrums ist.

Julia Dormeier war mit Freunden zur Saisoneröffnung gekommen und ließ sich auch von den heißen Sommertemperaturen nicht von einer Spielrunde abhalten. Dass der Minigolfplatz erst jetzt geöffnet wurde, lag unter anderem an personellen Problemen. Lange war das Jugendzentrum ohne Leitung. Zudem mussten die Bahnen gereinigt und neu versiegelt werden. „Es hat etwas gedauert, die Anlage fit zu bekommen“, bestätigte Dormeier.

Gespielt werden kann jetzt wieder an den Wochenenden an jedem Freitag, 14 bis 18 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 12 bis 19 Uhr. Außerhalb der regulären Öffnungszeiten ist das Spielen auf Anfrage möglich. Ebenfalls kann die Anlage privat gebucht werden, auch der Grillplatz kann gemietet werden.

Ein gutes Händchen am Minigolf-Schläger hatte Carsten Werkle am Wochenende. „Ich habe zuletzt vor 20 Jahren hier gespielt. Aber es macht viel Spaß, solange man auf der Gewinner-Straße ist“, sagte er gut gelaunt. Nach Bewältigung der 18 Bahnen konnten die Besucher den Nachmittag noch bei einem Kaffee oder Kaltgetränk ausklingen lassen. Eis gibt es derzeit allerdings nicht zu kaufen, wie Janick Schenk bedauerte. Der 19-Jährige hatte den ersten Dienst der Saison übernommen, verkaufte Eintrittskarten und verteilte Schläger und Bälle.

Preise: Eine Familienkarte kostet 8 Euro, eine Partnerkarte 5 Euro, eine Einzelkarte 3 Euro (Erwachsene) und 2 Euro (Kinder bis 16 Jahre). Zudem gibt es einen günstigen Gruppentarif für Kinder- und Jugendgruppen ab zehn Personen (1,80 Euro pro Person). Kinder bis sechs Jahren haben freien Eintritt.