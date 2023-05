MGV Liederkranz bringt Melodien auf die Höfe

Männergesangverein sammelte am Pfingstsamstag Eier ein.

Von Theresa Demski

Hückeswagen. Als die Männer alle einen Platz im Planwagen gefunden haben, setzt sich der Trecker langsam in Bewegung. Ulla und Inge Hager, bei deren ehemaliger Landgaststätte an der Grünestraße der MGV aus alter Verbundenheit die erste Station absolviert hat, winken dem Wagen gut gelaunt nach. Es vergeht kaum eine Minute, da stimmen die Sänger aus Hückeswagen ein Lied an.

Während sich der Trecker einen Weg durch die idyllischen Wiesen und Felder am Rande der Schloss-Stadt sucht, sind die Sänger des Männergesangvereins (MGV) Liederkranz in Ausflugslaune. Dirigent Rainer Vallo wird später zur Gruppe stoßen, zunächst übernimmt MGV-Vorsitzender Bernd Glaser das Dirigat. „Das hält heute nicht so genau“, sagt er. Schließlich geht es an diesem Pfingstsamstag nicht nur um die Melodien, sondern vor allem um die Geselligkeit.

„Wir pflegen die Tradition des Pfingsteiersingens schon seit mehr als 50 Jahren“, erzählt Günter Buscher, der seit 66 Jahren beim MGV Liederkranz mitsingt. „Bei meiner ersten Probe war ich 17“, erzählt er. Wenn Buscher in die Melodien einstimmt, dann klingt in seiner schönen Stimme die Erfahrung aus vielen Jahrzehnten mit.

Er könne sich seit der Gründung der Tradition nicht daran erinnern, dass der MGV die Runde am Pfingstsamstag mal ausgelassen habe – bis auf die beiden Corona-Jahre. Das Brauchtum sei ihnen eben wichtig. „Und für uns ist es auch ein schöner Tag“, sagt Buscher. Sie seien froh, dass der Chor die Pandemie überlebt habe – neue Sänger seien herzlich willkommen.

Die Eierschachteln stehen meistens schon bereit

Inzwischen hat der Planwagen zum ersten Mal gehalten. Die Männer steigen ab, nehmen in einem Vorgarten Aufstellung und stimmen ihr Lied des Tages an – auf platt natürlich: „Hier kommen die Pfingstjungen“. Ein älterer Herr öffnet die Tür und hat die große Eierschachtel schon in den Händen. Er und seine Frau freuen sich sichtlich über den Besuch der Herren. Nach einer Weile geht es weiter.

Als nächstes machen die Herren Station bei Familie Löhr in Niederburghof. „Die Menschen erwarten uns schon“, sagt Glaser, „und die Eierschachteln stehen meistens schon bereit.“ Der Planwagen fährt an diesem Nachmittag weiter Richtung Arnsberg, Elbertzhagen und Altenholte bis Knefelsberg. In guter alter Tradition sorgt Horst Hebbinghaus in Altenholte für eine Grillwurst.

Rund vier Stunden nach ihrem Aufbruch erreichen die Männer auf ihrem Planwagen Knefelsberg – wo ihre Frauen mit einer großen Pfanne für das Rührei schon warten. Heiter klingt hier der musikalische Tag aus – mit einem Liedchen auf den Lippen versteht sich.