Meisterstück fürs Haus Kallenbach

Die Bewohner und die Leitung von Haus Kallenbach sind begeistert und freuen sich darüber den ersten Sommer in Ihrer neuen Spieleecke verbringen zu können, während Marcus Paul schon über neue Projekte in diesem Bereich nachdenkt.

Fliesenlegermeister Marcus Paul stiftete Pflegeheim einen fest installierten Spieletisch mit Mosaik.

Hückeswagen. Sein Meisterstück war ein etwa 70 Kilogramm schwerer Stehtisch, dessen Sockel in unterschiedlichen Grüntönen gefliest und dessen Clou die Oberfläche ist: Deren Mosaik bildet nämlich ein „Mensch ärgere Dich nicht“-Spiel. Einen ähnlich gefliesten Spieletisch hat Marcus Paul, Fliesenlegermeister aus Wiehagen, jetzt auch für die Bewohner des Remscheider Pflegeheims Haus Kallenbach in Remscheid hergestellt. Auch sie können nun den Klassikern unter den deutschen Brettspielen unter freiem Himmel im Garten der Einrichtung spielen – an diesem fest montierten Tisch.

Spielen unter freiem Himmel fördere die Sinne

„Einen normaler Tisch herstellen kann ja jeder“, hatte sich der Fliesen-, Platten- und Mosaikmeister vor seiner Meisterprüfung im Jahr 2021 gesagt. Und so entwarf Paul daher keinen normalen gefliesten Tisch für seine Abschlussarbeit, vielmehr sollte der einen nachhaltigen Nutzen für die gesamte Familie haben. So entstand die Idee eines gefliesten Spieletisches.

Und da die vierköpfige Wiehagener Familie gerne „Mensch, ärgere Dich nicht“ spielt, stand das Design schnell fest. Nach einem Artikel in einer Zeitung wurde auch das Haus Kallenbach auf diesen Tisch aufmerksam und war von dieser Möglichkeit für seine Bewohner, Abwechslung in den Heimalltag zu bringen, begeistert. „Spielen unter freiem Himmel an einem fest installierten Tisch, wobei man nur Spielfiguren und einen Würfel benötigt, fördert die Gemeinschaft, die Sinne“, zitiert Nadine Paul die Heimleitung. Und da dabei draußen gespielt werden könne, würde damit auch die Gesundheit gefördert.

Der Tisch hat einen eigenen Stellplatz im Garten erhalten. Vorab hatte es noch Pflasterarbeiten gegeben und waren Gartenbereiche behindertengerecht verändert worden, um so eine Wohlfühloase für die Bewohner zu schaffen.

Auch der Hückeswagener Fliesenlegermeister freut sich über dieses „außergewöhnlich schöne Projekt“. Zu dessen Hauptaufgabenbereich gehören normalerweise Renovierungs- und Sanierungsaufgaben.

Doch der Spieletisch für das Remscheider Pflegeheim sei ein nachhaltiges tolles und auch herausforderndes Projekt, das zum Umdenken anrege und neue Aufgabenbereiche schaffe. „Den Tisch haben wir extra individuell zugeschnitten, so dass auch Rollstuhlfahrer die Möglichkeit haben, direkt an ihn heranzufahren“, erläutert Paul. büba