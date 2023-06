Mehrzweckhalle wird wieder fit gemacht

Nach den Sommerferien soll sie wieder uneingeschränkt genutzt werden können, auch Zuschauer sollen wieder zugelassen sein.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Die vordere Trennwand ist bis auf gut drei Meter über dem Hallenboden heruntergelassen. Doch man muss schon mehrmals hinschauen, um das Konstrukt überhaupt erkennen zu können. Hängen doch nur die silberfarbenen Streben herab, und die sind kaum zu erkennen. Es fehlt die bekannte graue Verkleidung. Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass diese auf dem Boden liegt – fein säuberlich zerschnitten in 1,50 Meter breite Bahnen.

Zwei Mitarbeiter der Wuppertaler Firma Bühnenbau Schnakenberg haben beide Seiten des Vorhangs an einem Arbeitstag demontiert und in Streifen geschnitten. Jetzt transportieren sie die größeren, gut 80 Kilogramm wiegenden Stücke mit der Schubkarre ab, die kleineren und somit leichteren werden von einem Mitarbeiter geschultert und zum Transporter vor der Mehrzweckhalle gebracht.

Geschätzte 800 Kilogramm bringt ein Vorhang auf die Waage, entsprechend oft müssen die Mitarbeiter durch die Halle laufen. Bis Ende dieser Woche soll auch der zweite Vorhang auf die gleiche Weise entfernt sein. Die neuen Trennvorhänge, die die Halle in drei Bereiche teilen können, sowie die Antriebe und Motoren, dürften dann bis Mitte Juli montiert sein, wofür ein anderes Schnakenberg-Team kommen wird. Das bestätigt Dieter Klewinghaus, Leiter des Gebäudemanagements.

Erneuerung der Trennvorhänge ist ein Teil des gesamten Sanierungspakets der Mehrzweckhalle

Bei einer Routinekontrolle Ende 2022 war durch einen externen Gutachter aufgefallen, dass die Antriebe verschlissen sind. „Die Trennvorhänge sind so alt wie die Halle selbst“, erläutert Hausmeister Wolfgang Kaiser. Die war am 17. Dezember 1978 eingeweiht worden. Zwar bestehe keine Gefahr, dass die Vorhänge unkontrolliert herabsacken – „da sind genügend Sicherheiten eingebaut“, versichert Kaiser –, aber nach fast 45 Jahren sollten sie dann doch ausgetauscht werden. Kosten: etwa 80.000 Euro.

Die Erneuerung der Trennvorhänge ist ein Teil des gesamten Sanierungspakets der Mehrzweckhalle, das für die Sommerferien ansteht. Bereits vor einem Jahr waren diverse Mängel festgestellt worden, weswegen der Kreis angeordnet hatte, dass die Mehrzweckhalle nicht als Versammlungsstätte genutzt werden darf.

Auch Zuschauer etwa bei Handballspielen sind seither nicht zugelassen. „Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass bei Versammlungen eine Vielzahl an Personen anwesend ist, bei denen aufgrund der derzeitigen Mängel keine ausreichend schnelle Evakuierung garantiert werden kann“, hatte Bürgermeister Dietmar Persian damals mitgeteilt. Zwar gab es seitdem dennoch einige größere Versammlungen in der Halle, wie etwa die Betriebsversammlung der Firma Pflitsch im September oder die Bibelwoche vor einigen Wochen. Dafür mussten die Veranstalter jedoch ein Brandschutzkonzept erstellen und eine Brandwache beauftragen.

Auch nach den Ferien wird es noch Arbeit geben

Was ebenfalls noch in den Sommerferien ansteht, ist die Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung, was weitere 70.000 Euro verschlingt. „Die Akkupufferung muss komplett erneuert werden“, berichtet Klewinghaus. So brennt die Sicherheitsbeleuchtung auch dann, wenn das komplette Hallenlicht ausgeschaltet ist. Zudem werden die Piktogramme und Schilder erneuert und die gesamte Beleuchtung auf LED-Technik umgestellt.

Weiterhin wird ein neuer Wandhydrant eingebaut. Der alte musste aus trinkwasserhygienischen Gründen stillgelegt werden. Da der Hydrant selten bis gar nicht genutzt wird, sammelt sich darin das Wasser, in dem sich Bakterien vermehren. Da der Hydrant in seiner jetzigen Form nicht von den Trinkwasserleitungen abgekoppelt ist, könnten die Bakterien auf diesem Weg in die Leitungen gelangen. Der neue Hydrant wird eine Trennung haben. Hierfür gibt die Stadt gut 30.000 Euro aus.

Schließlich müssen noch verschiedene Melder der Alarmierungsanlage erneuert werden. „Das wird teilweise aber erst nach den Sommerferien geschehen“, sagt Klewinghaus. Erledigt ist der Nachweis der Heißbemessung: Die Untersuchung eines Prüfstatikers hat ergeben, dass das Dach einem Feuer mindestens 30 Minuten standhalten kann. Dieser Brandschutz war bei der Inbetriebnahme des Gebäudes vor gut 45 Jahren nicht abgenommen worden, jetzt hatte der Kreis einen Nachweis gefordert.

Der Leiter des Gebäudemanagements hofft nun, dass die Mehrzweckhalle nach den Sommerferien wieder uneingeschränkt genutzt werden kann und dass zum Beispiel die Zuschauer zu den Handballspielen des ATV zurückkehren dürfen. Letztlich entscheidet darüber der Kreis, mit dem sich die Stadt nach den Ferien zur Schlussabnahme trifft.

Hintergrund

Mängel: Bei einer Kontrolle der Mehrzweckhalle Anfang Juli vorigen Jahres durch den Kreis wurden einige Mängel festgestellt, darunter drei größere Posten.

Notbeleuchtung: Die Notbeleuchtung im Gebäude ist nach dem heutigen technischen Stand nicht mehr ausreichend und muss grundlegend erneuert werden.

Löschwasser: Die Löschwasserversorgung muss aus hygienischen Gründen geändert werden, wozu Wandhydranten neu eingerichtet werden müssen.

Heißbemessung: Der Nachweis war erforderlich, dass das Stahldach-Tragwerk einem Brand mindestens 30 Minuten widerstehen kann (F30-Heißbemessung).