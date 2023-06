Hückeswagener fahren mehr Kilometer als je zuvor

Erfolgreiches Stadtradeln 2023: Teilnehmer stellten gleich mehrere Rekorde auf.

Hückeswagen. Das Stadtradeln 2023 ist in der Region am vergangenen Sonntag zu Ende gegangen. Die Verantwortlichen im Oberbergischen und im Rheinisch-Bergischen Kreis hatten sich im Vorfeld auf den Zeitraum 29. Mai bis 18. Juni verständigt. Und: „Wie in den vergangenen Jahren war die Teilnehmerzahl in Hückeswagen im Verhältnis zu denen in den anderen Kommunen wieder besonders hoch“, schreibt die Schloss-Stadt. Im Oberbergischen Kreis hat aber am Ende Wipperfürth mit insgesamt etwa 140.00 gefahrenen Kilometern die Nase vorn.

„Berücksichtigt man aber die unterschiedliche Einwohnerzahl, hat Hückeswagen das Rennen in dem kleinen Städtewettbewerb gemacht“, rechnet die Stadt vor. Stand gestern haben in Hückeswagen 421 aktiv Radelnde insgesamt mehr als 115.000 Kilometer gesammelt. Allerdings können noch bis 25. Juni Nachträge erfolgen, so dass sich die Zahlen noch leicht erhöhen können.

Umbau des Bahnhofsplatzes soll weitere Verbesserungen bringen

„Besonders freut mich, dass so viele Leute aus Hückeswagen mitgemacht haben“, erklärt Bürgermeister Dietmar Persian. „Über 400 Teilnehmer hatten wir noch nie. Und eindeutig den Vogel abgeschossen hat ja das ATV-Team mit 56 aktiven Teilnehmern beim Stadtradeln.“

Auch Marius Burmester, Klimaschutzmanager der Schloss-Stadt Hückeswagen, freut sich über die Ergebnisse: „Radfahren macht nicht nur Spaß, es ist ein aktiver Beitrag zu mehr Klimaschutz – wenn ich meinen Pkw mal stehen lasse und das Fahrrad oder den ÖPNV nutze, reduziere ich meinen Treibhausgasausstoß.“

Die Motivation aufs Rad zu steigen soll durch bessere Radweganbindungen noch größer werden

Bürgermeister Persian ergänzt „Das Stadtradeln zeigt einmal mehr, dass das Fahrrad nicht mehr aus unserem Alltag in der Stadt wegzudenken ist. Und das ist gut so. Nicht nur in der Freizeit sondern auch für den Weg zur Arbeit, zur Schule oder zum Einkaufen wird das Rad genutzt. U.a. mit dem Umbau am Bahnhofsplatz wollen wir durch bessere Radweganbindungen und mehr Fahrradabstellmöglichkeiten dem Rechnung tragen.“

Hauptorganisatorin bei der Stadt war beim Stadtradeln wieder Heike Rösner. „Ich finde es toll, dass sich wieder so viele Menschen und Gruppen aus Hückeswagen haben begeistern lassen. Es macht Spaß, das zu sehen“, sagt sie und kündigt an, dass es beim Altstadtfest am zweiten September-Wochenende wieder eine kleine Siegerehrung auf der Festbühne auf dem Schloss-Platz für die aktivsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt. „Den genauen Zeitpunkt werde ich noch über den E-Mail-Verteiler bekannt geben.“ ms