„Let‘s dance“-Star und Para-Weltmeister kommt nach Hückeswagen

Am 3. Februar 2024 liest der 36-Jährige Mathias Mester im Kultur-Haus Zach.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Auch wenn er 2022 die Staffel nicht gewonnen hatte, war Mathias Mester doch der heimliche Star der RTL-Tanzshow „Let’s dance“. Zu Beginn hatte dem kleinwüchsigen ehemaligen Leistungssportler wohl niemand zugetraut, dass er bis ins Finale tanzen kann. An der Seite der Profitänzerin Renata Lusin, die schon in Burscheid tanzte, wurde er jedoch zum Publikumsliebling und einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Seither ist der 36-Jährige aus dem Fernsehen nicht mehr wegzudenken.

Mester ist aber auch unter die Buchautoren gegangen, und als solcher wird er am Samstag, 3. Februar, im Kultur-Haus Zach zu sehen und zu hören sein. Ab 20 Uhr liest er aus seinem Buch „Klein anfangen, groß rauskommen“; schon jetzt sind Karten für die Lesung zu bekommen.

Bekannt geworden ist der 36-Jährige, der eine Ausbildung zum Bürokaufmann und später noch zum Bauzeichner abgeschlossen hat, schon viel früher. War doch der nur 1,42 Meter große Mann ein sehr erfolgreicher Para-Leichtathlet. Zwar hatte „Matze“ Mester in jungen Jahren Fußball in der Kreisliga gespielt, wurde dann aber von seinem Trainer gefragt, ob er nicht an einem Probetraining der Leichtathletik-Abteilung von Bayer 04 Leverkusen teilnehmen wollte. Die dortige Trainerin Steffi Nerius, die spätere Speerwurf-Weltmeisterin von 2009, entdeckte sein Talent. Und so startete Mester, der mit Achondroplasie, einem genetisch bedingten Kleinwuchs, zur Welt kam, bei Para-Wettkämpfen im Kugelstoßen, Diskus- und Speerwerfen.

„22 deutsche Meistertitel waren ihm nicht genug“, heißt es auf der Internetseite des Kultur-Hauses Zach, wo sein Auftritt in knapp sieben Monaten bereits beworben wird. Mester war 2006, 2007, 2009 und 2013 Weltmeister im Speerwerfen, 2007 Weltmeister im Kugelstoßen und 2007 und 2009 Weltmeister im Diskuswerfen. Sein emotional vielleicht größter Erfolg war jedoch die Silbermedaille im Kugelstoßen bei den Paralympics 2008 in Peking.

In seinem Buch „Klein anfangen, groß rauskommen“ nimmt Mester sein Publikum mit „auf einen emotionalen und immer wieder extrem witzigen Sprint durch sein Leben“, heißt es auf der Internetseite des Kultur-Hauses Zach. Bei seiner Lesung im Februar wird er zurück in seine Kindheit blicken, berichten, wie er beim Fußball für den Speerwurf entdeckt wurde, und sich erinnern, wie er in einer WG mit einem Blinden zusammenwohnte. „Und er liefert eindrucksvolle Plädoyers für Optimismus, für Lebensfreude und für den Sport, dem er so viel zu verdanken hat.“

www.kultur-haus-zach.de