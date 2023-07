„Maskerader“ setzen eine Spielzeit aus

Amateur-Theatergruppe hat sich noch nicht völlig von der Pandemie erholt.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald.Kultur ist abhängig von vielen Faktoren, wie etwa von Mäzenen und einem interessierten Publikum. Kultur lebt aber auch durch die Leidenschaft von Ehrenamtlern, die sie auch im Kleinen ermöglichen. So wie die Laientheatergruppe „Die Maskerader“.

Vor 23 Jahren rief der ehemalige Kulturkreisvorsitzende Martin Viehbach die Theatergruppe ins Leben. Eine kleine Compagnie, die das Theaterprogramm in Rade bereichern und die Bürger für Kultur begeistern sollte. Seit der Geburtsstunde hat die Laiengruppe unter Leitung von Theaterregisseurin Susa Weber viele Menschen auf die Bühne gebracht. Sie haben auch den Bürgern manchen Abend im Bürgerhaus mit lustigen Komödien und spannenden Krimis versüßt – bis jetzt.

Denn in der nächsten Spielzeit werden die Laiendarsteller der „Maskerader“ nicht im Rampenlicht stehen, wie Mitglied Kai Olthoff verkündete. Die „Maskerader“ haben sich nämlich noch immer nicht von der Pandemie erholt. Weil keine Proben mehr wie gewohnt stattfinden konnten, die Videokonferenzen nervten und sich bei vielen in dieser Zeit die Prioritäten verschoben, verloren die „Maskerader“ fünf Darsteller auf einen Schlag. Nur drei Schauspieler blieben übrig, erinnert sich Kai Olthoff. Mit dem geschrumpften Team stellten sich die „Maskerader“ dennoch den Herausforderungen. In diesem Jahr kehrte die Laiengruppe mit einer Komödie für drei Personen zurück auf die Bühne. „Wir hatten uns ursprünglich für ein anderes Stück entschieden, für das wir aber sieben Personen benötigten“, berichtet Olthoff. Statt „Toc Toc“ wurde „Ein Mords-Sonntag“ aufgeführt.

Derzeit besteht die Gruppe aus fünf Darstellern, was Olthoff für das Spiel auf der Bühne zwar zuversichtlich stimmt. „Doch um uns gut finanzieren zu können, bräuchten wir mindestens acht Mitglieder.“ Denn die „Maskerader“, erklärt Kai Olthoff weiter, „gönnen“ sich „den Luxus“ einer guten Theaterregisseurin. Suse Weber, die die Gruppe seit ihrer Gründung begleitet und für die wöchentlichen Proben aus Neuss anreist, erhält ein Honorar, das über die Beiträge finanziert wird. 40 Euro zahlt jedes Mitglied im Monat. Ohne zusätzliche Unterstützung, etwa durch die Sparkasse, könnte die Gruppe nicht bestehen. Der Kartenverkauf der Aufführungen reiche gerade einmal aus, um die Kosten zu decken.

Olthoff kam vor zehn Jahren zum Theaterspielen. „Ich bin über eine Arbeitskollegin dazugestoßen, eigentlich sollte ich beim Bühnenbild mithelfen.“ Weil die Gruppe aber schon damals einen Frauenüberschuss hatte, griff Regisseurin Susan Weber zu. „Ich habe dann schnell mein Herz daran verloren“, gesteht Olthoff. „Einen großen Anteil daran hat Susan Weber. Bei uns stimmt die Wellenlänge, und sie fördert uns Laiendarsteller, versucht das Beste aus uns herauszukitzeln, ohne Druck aufzubauen. Das macht einfach großen Spaß.“

Um so bedrückender sei die derzeitige Situation. Eine Aufführung in der kommenden Spielzeit hat das Ensemble ausgeschlossen. „Wir haben eine Kollegin, die aufgrund einer OP längere Zeit ausfällt, andere gönnen sich einen längeren Urlaub.“ Die verbleibenden Ensemblemitglieder müssen Kraft tanken. Deswegen haben sie beschlossen, sich diesmal fürs neue Stück „Der Mann nebenan“ von Rolf Kindler, mehr Zeit einzuräumen.

Hintergrund

Laiendarsteller: Wer sich vorstellen könnte, bei den Maskeradern mitzuwirken, auf oder neben der Bühne (beispielsweise als Souffleuse, für Maske und Kostüm), darf sich jederzeit an die Gruppe wenden und mit Ankündigung unverbindlich einige Proben besuchen. Gesucht werden Menschen ab 16 Jahren, die Lust und Spaß am Theater haben. Geprobt wird jeden Montag von 19 bis 21.15 Uhr im Bürgerhaus.

Kontakt: Kai Olthoff ist erreichbar unter Tel. 02195- 677253 oder

maskerader@t-online.de

www.facebook.com/Maskerader