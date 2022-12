In den Gottesdiensten der Evangelischen Kirchengemeinde an Heiligabend und Weihnachten besteht Maskenpflicht. Darauf macht Birgit Engels vom Presbyterium aufmerksam. An Heiligabend beginnt um 15 Uhr der Familien-Gottesdienst, um 17.30 Uhr die Christvesper und um 23 Uhr die Christnacht; an den Weihnachtstagen beginnen die Gottesdienste jeweils um 10 Uhr. -büba-