Marathon von der Bever bis zur Dhünn

Der neue Wanderweg ist 43 Kilometer lang. Eingeweiht wird er im April 2024.

Hückeswagen. Drei Jahre dauerten die Planungen insgesamt, dazu kamen die Verzögerungen durch die Corona-Pandemie, jetzt ist der Marathon-Wanderweg der Wandergruppe Dhünn begehbar – am gestrigen Dienstag war der offizielle Start, wie ihr Sprecher Pascal Ullrich mitteilt.

„Eine Einweihungsveranstaltung wird es allerdings erst im neuen Jahr am 6. April 2024 geben“, berichtet er.

Im Starlokal Beverblick gibt es Wertungskarten

Der Wanderweg führt auf mehr als 43 Kilometern vom Startpunkt am Freizeitparadies „Beverblick“ über Wipperfürth-Hämmern in das Tal der Großen Dhünn und von dort zur Dhünn-Talsperre. Nach einer Schleife an der Talsperre geht es über Wermelskirchen-Dhünn durch das Tal der Kleinen Dhünn und über Strucksfeld zwischen Dreibäumen und Scheideweg zurück nach Hückeswagen und zum Schluss wieder an die Bever-Talsperre.

„Der Wanderweg ist nunmehr ein offizieller Weg des Deutschen Volkssportverbandes und kann für die offiziellen Wertungen des DVV genutzt werden“, versichert Ullrich. Hierfür muss im Startlokal „Beverblick“ eine Wertungskarte erworben werden, um einen Nachweis für die Absolvierung der Strecke zu erhalten. Durch die Eröffnung des Wegs ergänzt die Wandergruppe Dhünn, die viele Mitglieder aus Hückeswagen in ihren Reihen hat, ihr vorhandenes Wegeangebot, wie den Bever-Rundweg. Der erste Marathonweg soll nun für die ambitionierten Wanderer einen Ausflug in die Natur der Dhünntäler bieten, erläutert ihr Sprecher. büba