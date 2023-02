Mädchen lassen Roboter tanzen

Am EvB fand der Go4IT-Workshop statt.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wipperfürth. Es ist schwierig, Mädchen und junge Frauen für MINT-Berufe, Informatik und Naturwissenschaften zu begeistern. Das merkt die Mathematik- und Informatiklehrerin Corinna Auer am Wipperfürther Engelbert-vom-Berg-Gymnasium (EvB). Um dem zu begegnen, bietet die RWTH in Aachen Go4IT-Workshops für Mädchen in den Jahrgangsstufen sieben und acht an. Jetzt waren EvB-Siebtklässlerinnen zwei Tage mit Annabell Brocker, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der RWTH, in einem Workshop damit beschäftigt, fünf Roboter aus Lego zusammenzubauen und zu programmieren.

Die fünf Roboter, die Bianca, Merlin, Pongo, Simba und Cinderella heißen, können mit Hilfe der Programmierung und der eingebauten Sensoren Spiralen abfahren, Geraden entlangfahren und Hindernisse entfernen – oder auch fröhlich winken und tanzen. „Das Ziel ist, bei den Mädchen die Neugierde und Freude an der Informatik zu wecken“, erläutert Annabell Brocker. „Und zu zeigen, dass dabei fächerübergreifend gearbeitet wird.“

Die acht Mädchen haben sich freiwillig für den Workshop gemeldet. Auch Nele aus Hückeswagen: „Ich fand die Vorstellung richtig cool, selbst einen Roboter zu bauen und zu sehen, wie er dann mit unserer Programmierung die Dinge ausführt, die wir programmiert haben.“ Die Zwölfjährige selbst habe auch einen Lego-Roboter zu Hause. „Ich interessiere mich sehr für die Robotik und Informatik und kann mir vorstellen, das später mal zu machen.“ Die Zusammenarbeit mit der Mitarbeiterin von der Hochschule habe ihr sehr gut gefallen. „Es war toll, immer eine Ansprechpartnerin zu haben, wenn etwas nicht geklappt hat.“

Lehrerin Corinna Auer bietet in der Oberstufe Informatik-Wahlkurse an. „Da sind leider nach wie vor nicht viele Mädchen dabei“, bedauert sie.