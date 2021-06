Lombardos Musik berührt Herz und Kopf

Konzert

+ © Detlef Bauer Marco Lombardo sang berührende Texte im Haus Zach. © Detlef Bauer

Der Moderator und Songwriter überzeugte die 50 Gäste mit schönen Melodien und Texten.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Ein Mann sitzt auf der Bühne, ein Mikro steht vor ihm, er hält eine Gitarre, spielt und singt dazu. Mehr brauchte es nicht, um am Freitagabend im Kultur-Haus Zach eine besondere Atmosphäre zu erzeugen. Marco Lombardo, bekannt vor allem als WDR-Moderator, schaffte das vor etwa 50 Zuschauern, die sich über beste Singer- und Songwriterkunst freuen durften.

Ein Hauch Reinhard Mey wehte durch den Raum. Und Lombardo motivierte sein Publikum nicht nur zu kräftigem Applaus, sondern auch zum Mitsingen. Und das klappte richtig gut, auch wenn mancher Text mit „Mhm-mhm“ eher einfach war.

Mey kam auch in den Ansagen durch: „Ich war gerade mit Freunden in Holland, und wir haben viel über Dankbarkeit geredet. Man sollte viel öfter dankbar sein“, sagte er etwa in der Ansage zu „Überflüssig“. Das hätte auch Mey so sagen können. Vieles sei zu schnell selbstverständlich, dabei ginge es uns doch gut: „Wir gehören zu den zwei Prozent, bei denen sauberes Wasser aus dem Hahn kommt.“ Und auch „Überflüssig“ war zum Mitmachen, diesmal allerdings pfeifend. „Alles freiwillig, kein Zwang. Aber wer mitpfeifen will, ist herzlich eingeladen – und wer nicht Pfeifen kann, darf schnipsen.“ Auch da machten die 50 gerne mit.

Zwischen zerbrochener Liebe, innerer Zerrissenheit und Auszeiten

Nachdenklichkeit spielte eine große Rolle in Lombardos Texten: „Wer kann eigentlich wirklich nichts tun? Nichts denken?“, fragte er etwa vor „Nichts tun“ – einer Hymne an die Auszeit, die man sich doch nie ohne schlechtes Gewissen nehmen könne.

„Was ist“ war hingegen ein Song über die zerbrochene Liebe; ein Selbstgespräch reflektierte „Fragwürdig“: die innere Zerrissenheit eines jeden, der über die Welt nachdenkt. Deutsch-Pop kann manchmal nerven – nicht jedoch, wenn er so charmant wie von Lombardo dargeboten wurde.