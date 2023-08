Löwen-Grundschule: Die Bilanz des ersten Jahrs ist positiv

Die Schule ist vor einem Jahr ins Brunsbachtal gezogen – Nächste Woche kommen 90 i-Dötzchen.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Von der Kölner Straße ins Brunsbachtal: Gut 200 Jungen und Mädchen der Löwen-Grundschule sowie die Lehrerinnen und Lehrer marschierten am Morgen des 10. August 2022 vom alten Standort ins nagelneue, erst wenige Tage zuvor komplett eingerichtete Schulgebäude. „Es gibt im ganzen Haus nicht einen Raum, den wir nicht nutzen“, versichert Schulleiterin Claudia Sträter nun bei ihrer Jahresbilanz.

Seit dem ersten Schultag sei viel passiert, berichtet Dietmar Persian. „Aus unserer Sicht war es die richtige Entscheidung, eine neue Schule zu bauen“, betont der Bürgermeister. Sie verfüge über eine moderne, digitale Ausstattung und es gebe ausreichend Platz. Die neue Löwen-Grundschule mit ihrem pädagogischen Konzept der Cluster-Einrichtungen pro Jahrgang ist inzwischen weit über die Stadtgrenzen hinaus bekanntgeworden. Persian: „Das ist eine Vorzeigeschule mit großer Strahlkraft.“

Schüler und Lehrkräfte haben sich inzwischen eingerichtet. „Die Aula ist hochfrequentiert und für die Schulgemeinschaft wichtig“, betont Claudia Sträter. Kernstück des ebenfalls neuen pädagogischen Konzepts sind die Cluster, bei denen jeder Jahrgang seinen eigenen Bereich mit jeweils einer anderen Farbe hat.

Diese Vorteile bietet das neue Konzept in Hückeswagen

Der Flur ist nun ein Lern- und Aufenthaltsbereich, dort können die Kinder spielen, lernen, lesen oder sich ausruhen. „Sie arbeiten völlig unterschiedlich“, hat Claudia Sträter beobachtet. „Sie liegen auf dem Bauch oder Rücken oder knien – wie Kinder eben lernen.“ Durch das Cluster-System funktioniert auch die Aufsicht besser, sind doch die Kinder von den 15 Lehrerinnen und zwei Lehrern besser zu sehen, etwa durch die Fenster zwischen Klassen- und Gruppenraum. Häufig sind sogar die Türen geöffnet. „Trotzdem ist es immer ruhig und man kann sich unterhalten, das gibt die Akustik her“, versichert die Schulleiterin.

Mit dem neuen pädagogischen Konzept will das Lehrerkollegium weg vom reinen Frontalunterricht. Dafür wurde auch die schulflexible Eingangsstufe eingeführt: Die Jungen und Mädchen können die ersten beiden Klassen auch in drei Jahren durchlaufen, ohne dass das als Sitzenbleiben registriert werden würde.

Für 90 Erstklässler beginnt am Mittwoch der Ernst des Lebens

Für das zweite Jahr am neuen Standort steht eine neuerliche Herausforderung an: Für die gut 90 i-Dötzchen wird es erstmals vier Eingangsklassen geben. Insgesamt werden ab Montag mehr als 300 Jungen und Mädchen die Löwen-Grundschule besuchen, die zudem von einem Sozialpädagogen betreut werden. Die Erstklässler werden am Dienstag ab 8.15 Uhr mit einer kleinen Einweihungsfeier willkommen geheißen. Nach der ersten Stunde, in der sie ihre Klassenlehrerin kennenlernen und die Eltern in der Aula vom Schulförderverein beköstigt werden, ist dann erst einmal Schluss. Der wahre „Ernst des Lebens“ beginnt für sie am Mittwoch.

125 Kinder sind im Offenen Ganztag

Probleme: Bis Schuljahresende verfügte die Löwen-Grundschule über drei Gruppen für den Offenen Ganztag (OGS). Schon vor Monaten war jedoch abzusehen, dass diese Anzahl fürs neue Schuljahr nicht ausreichen wird. Im April überprüften Stadt und OGS-Träger, das Jugend- und Sozialwerk Gotteshütte, ob eine vierte Gruppe installiert werden könnte. Kurze Zeit später meldete die Verwaltung Vollzug.

Fünfte Gruppe: Dennoch wären immer noch 22 Kinder ohne OGS-Platz gewesen. Mitte Juni kam dann die erlösende Nachricht: Zum Start des neuen Schuljahrs wird eine fünfte Gruppe installiert.

