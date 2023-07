Löschgruppe Herweg feiert drei Tage Party

Die Schaum-Disco am Freitag soll das Partywochenende einleiten. Das ist außerdem geplant.

Herweg. Zum Ende der Sommerferien geht es bei der Feuerwehr-Löschgruppe Herweg so richtig los. Unter dem Motto „Auf’m Herweg ist’s am besten“ steigt von Freitag bis Sonntag, 4. bis 6. August, das große Feuerwehrfest der Einheit an der B 483.

Los geht es am Freitag, 4. August, 20 Uhr, mit einer Schaumparty, bei der ein Teil der Wagenhalle mit Schaum geflutet wird, kündigt Alexander Lewak von der Löschgruppe an. Sein Tipp: „Unbedingt Wechselkleidung mitbringen, für Wertsachen werden verschließbare Beutel verteilt.“

Der Eintritt kostet fünf Euro. Wer in Uniform der Feuerwehr oder einer anderen Organisation kommt, wie zum Beispiel THW oder DLRG, hat freien Eintritt zu der Party, die musikalisch begleitet wird von DJ Cerasi.

Am Wochenende werden Kinder auf ihre Kosten kommen

Am Samstag, 5. August, beginnt das Fest ebenfalls um 20 Uhr mit der Partyband Mirage. Der Eintritt beträgt acht Euro. Am Sonntag, 6. August, geht es um 11 Uhr los – mit einem bergischen Frühschoppen, der musikalisch begleitet wird von den Bergstädter Musikanten. „Für die Kinder steht eine Hüpfburg bereit, außerdem gibt es Wasserspiele – und die Möglichkeit, sich schminken zu lassen“, berichtet Lewak und macht in seiner Ankündigung für das Fest noch auf die Sanierung der B 483 aus Richtung Rade aufmerksam. Das sollten Besucher berücksichtigen. Von Hückeswagen aus ist das Festgelände ganz normal über die B 483 zu erreichen, wer von Rade kommt, muss in Rädereichen auf die Strecke entlang der Bever-Talsperre bis Herweg fahren.

Der Landesbetrieb Straßenbau.NRW hatte mitgeteilt, dass der erste Bauabschnitt zwischen Linde und Herweg fertig ist. Seit Montag wird zwischen Neuenherweg und Rädereichen der neue Asphalt eingebaut. Die Aufhebung der Vollsperrung des zweiten bis vierten Bauabschnittes ist für den 7. August geplant. Einige Restarbeiten würden auch danach erfolgen, jedoch nur mit einseitigen Sperrung. -rue-

