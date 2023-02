„Immer wieder geht die Sonne auf“ des Landestheaters Neuss nahm das Radevormwalder Publikum mit.

Von Claudia Radzwill

Radevormwald. Das Rheinische Landestheater Neuss hatte zu einem besonderen Abend eingeladen. Ein „Zukunftsliederabend“ erwartet das Theaterpublikum am Mittwoch im Bürgerhaus. So nennt Regisseurin und Autorín Eva Veiders ihr Stück „Immer wieder geht die Sonne auf“. 20 Songs hat Veiders mit dem musikalischen Leiter, Dominik Dittrich, zusammengestellt und arrangiert. „Die Lieder antworten aufeinander, die Sprache der Lieder erzählen eine Geschichte“, erklärt Veiders in der Einführung, die vor dem Stück im Saal stattfindet.

Alles dreht sich um Herrn Reiser. Er ist Angestellter im Reisebüro „Sonnenreisen“. Doch glücklich ist er derzeit nicht. Die Arbeit macht keinen Spaß, es kriselt in der Tourismusbranche – und nicht nur dort. Abends im Bett wird er via Fernseher berieselt mit den Krisen dieser Zeit. Krieg, Inflation, Pandemie, Kaufkraftverlust. Überall Sorgen und Nöte, wie soll er da einschlafen? Er zählt Schäfchen, macht Yogaübungen und endlich klappt es. Doch ruhig wird die Nacht nicht, er findet sich in wilden Träumen wieder.

Es sind keine Alpträume, die ihn begleiten, sondern musikalische Visionen, die ihm helfen, Erlebtes zu verarbeiten und Wünsche zu formulieren. Fünf Figuren geleiten ihn durch seine Traumreise – durch die Gegenwart und in die Zukunft. Es ist ein mitreißender Liederabend, den Eva Veiders inszeniert. Mit tollen Darstellern. Öfter brandet Zwischenapplaus auf. Chanson mischt sich mit Pop, Schlager und Arbeiterlied. Schwungvoll wechselt eine Szene in die andere. Anton Löwe schlüpft in die Rolle des Herrn Reiser, hin- und hergerissen zwischen Frust und Hoffnung. Er träumt von der Auszeichnung „Reisebüro des Jahres“, lässt sich dann mitnehmen in ein Inselparadies. Dazu wird „Ab in den Süden“ und der „Nimm mich mit, Kapitän auf die Reise“ gesungen. Im Saal wippt so mancher Fuß mit.

Originaltexte wechseln sichmit Neuinterpretationen ab

Doch Friede, Freude, Heiterkeit und Frohsinn werden durch Betrübnis eingeholt. Reisefluchten aus dem Alltag, so wie Reiser sie verkaufen möchte, funktionieren nicht immer. Auch nicht im Schlaf. So verweben sich in seinem Traum seine Wünsche nach einer heilen Welt mit Fakten der realen Welt. Neben den Strandfreuden tauchen im Traum von Reiser „Stacheldraht und Elektrozaun“ auf – für die Urlauber ist die Insel ein Paradies, andere aber werden ausgesperrt. Die Performance des Landestheaters, das hier auf den Song des Liedermachers Hans-Eckhardt Wenzel zurückgreift, ist einer der Höhepunkte des Abends.

Deutsch und englisch wird gesungen. Das Repertoire reicht vom „Flieger, grüß mir die Sonne“ und „Stand by me“ über „Wonderful Life“ bis hin zu „Mad World“. Am Ende schaut Reiser im Traum in die Zukunft. Hier erwarten ihn Roboter. Sie stimmen mit hallender Stimme „Im Sturz durch Raum und Zeit“ an. Mit Nenas Hymne „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“ ist Reiser im Jahr 2042 auf Sonnensystemreisen unterwegs. Dann klingelt der Wecker. Er erwacht. Und stellt fest: „Und doch geht immer wieder die Sonne auf“ - nach dem Song von Udo Jürgens. Geändert hat sich die Welt nicht, doch Reiser geht ein wenig versöhnlicher mit ihr um.

Es wird live gesungen, begleitet von Klavier, Saxofon und Gitarre. Originaltexte wechseln sich mit neu interpretierten Texten ab. „Einen Weg finden, die Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen“ – das stehe hinter der Inszenierung, sagte Regisseurin Eva Veiders am Abend. „Einer Zeit, die sich im rasenden Tempo verändert.“ Es funktioniert. Der Liederabend stimmt optimistisch. Großen Applaus gab es am Ende für ein großartiges Ensemble. Veranstalter des Theaterabends war einmal mehr der Radevormwalder Kulturkreis.

Termin

Als nächstes Gastspiel des Landestheaters Neuss wird am Mittwoch, 22. Februar, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus am Schlossmacherplatz „Der Trafikant“ gezeigt. Um 19.10 Uhr gibt es eine Einführung in das Stück. Eintrittskarten im Freiverkauf können in der Stadtbücherei, ebenfalls Schlossmacherplatz, zu deren Öffnungszeiten oder an der Abendkasse nach Verfügbarkeit erworben werden.