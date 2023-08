Liebe Autofahrer, die Schule hat begonnen!

Viertklässler der Grundschule Wiehagen fordern Aufmerksamkeit ein.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Jano und Flinn sind noch ein bisschen schüchtern, als sie in ihren neongelben Sicherheitswesten an das geöffnete Seitenfenster eines Autos treten. Beide gucken sich unschlüssig an, dabei hatten die Jungen und Mädchen der Klasse 4b von Klassenlehrerin Daniela Siebert das Ganze doch eine halbe Stunde zuvor im Unterricht mit den Polizisten geübt.

+ Ein Karte zur Erinnerung an den Schulstart überreichen Jano (r.) und Flinn mit Polizeioberkommissarin Ela Barz. © Stephan Büllesbach

Die Realität auf dem Parkplatz des Wiehagener Penny-Markts sieht erst etwas anders aus. Polizeioberkommissarin Ela Barz, die die beiden Jungen begleitet, gibt ein wenig Hilfestellung – und dann sprudeln die Jungs los: Sie machen den Autofahrer darauf aufmerksam, dass jetzt die Schule wieder begonnen hat und dass vor allem viele i-Dötze unterwegs sind, „die sich noch nicht so gut im Straßenverkehr auskennen“. Dann überreicht Jano ein kleines Erinnerungskärtchen mit dem Hinweis: „Brems Dich! Schule hat begonnen. Pass bitte auf uns auf!“

Die beiden Bezirksbeamten Stefan Nahrgang (an der Wiehagener Straße) und Andreas Roth (auf dem Parkplatz) winken die Autofahrer heraus und weisen sie zu den bereits wartenden Kindern. So manchem hinterm Steuer rutscht zunächst das Herz in die Hose. Doch dann folgt die Erleichterung, wenn eine Polizistin mit zwei Kindern ans Auto herantritt. „Das ist keine Kontrollaktion im eigentlichen Sinn“, versichert denn auch Polizeisprecher Michael Tietze. Vielmehr soll mit dieser Aktion, die seit vielen Jahren an der Wiehagener Straße nach dem gleichen Schema stattfindet, auf den Schulstart aufmerksam gemacht werden.

„Sehr sinnvoll – man kann Kinder nicht genug auf die Gefahren hinweisen.“

Im Mittelpunkt stehen dabei die Erstklässler, die sich seit Dienstag ebenfalls im Straßenverkehr bewegen. „Die verhalten sich aber noch nicht verkehrsgerecht und haben aufgrund ihres Entwicklungsstands Defizite“, unterstreicht Tietze. So haben die i-Dötze ein eingeschränktes Sichtfeld, weswegen sie zum einen die Gefahren von der Seite und zum anderen Geschwindigkeit und Abstände nicht erfassen können. Auch seien sie sehr häufig impulsiv und spontan und liefen etwa einem Ball hinterher, der auf die Straße rolle. „Wegen ihrer Körpergröße können sie nicht über parkende Autos gucken, und Autofahrer können sie dahinter nicht sehen.“

Das sieht auch Helga Freimüller so, die gerade von Mattis und Adrian im Beisein von Hauptkommissarin Kerstin Schinkowski angesprochen worden war. Die Wiehagenerin findet die Aktion „sehr sinnvoll. Man kann die Kinder nicht genug auf die Gefahren hinweisen. Und auch die Autofahrer müssen daran erinnert werden.“ Das Kärtchen, das sie von den beiden Viertklässlern bekommen hat, legt sie im Auto an eine gut sichtbare Stelle.

+ Mattis und Adrian im Austausch mit Helga Freimüller – Polizeihauptkommissarin Kerstin Schinkowski war kurzzeitig „arbeitslos“. © Stephan Büllesbach

Die beiden Polizistinnen hatten den Jungen und Mädchen am Morgen im Klassenraum der 4b erläutert, was ihre Aufgaben wenig später sein werden. „Manche Kinder trauen sich sofort, andere halten sich noch was zurück“, sagt Daniela Siebert, die diese Aktion „sehr gerne betreut. Das sensibilisiert die Kinder, und das macht ihnen dann richtig Spaß.“

Dieter Weiß hatte schon etwas geahnt, als er den Polizisten mit der Kelle winken sah. Der Wiehagener, der 37 Jahre Mitglied der Feuerwehr war und 29 Jahre einen Lkw gesteuert hatte, findet die Aktion ebenfalls sehr gut. Er regt aber an: „Hier in Wiehagen müsste öfter kontrolliert werden.“ Denn vor allem auf der Wiehagener Straße werde häufig zu schnell gefahren.

Nicht jeder Fahrer wisse, dass gerade Kinder eingeschult worden sein, bemerken die Kinder. Dafür sorgen nun die Erinnerungskärtchen. Dass die Sinn haben, beweist eine Autofahrerin: Als sie angesprochen wird, hält sie den Grundschülern schon eine Karte hin – die sie vor einem Jahr bekommen hatte.

Schulwegunfälle

Landesweit gab es im vorigen Jahr 511 Schulwegunfälle, Oberberg zählt zu den sichersten Kreisen in NRW: Es gab fünf Unfälle, Hückeswagen blieb unfallfrei. 2023 wurde bisher kreisweit nur ein Schulwegunfall registriert – im Juni in Hückeswagen in der Großberghauser Straße.