Lichtblicke waren Golfen und Segeln

Ferienspaß 2023

Hückeswagen. Den Kindern in der Schloss-Stadt, zumindest den Sechs- bis Zwölfjährigen, hatten „langweilige“ Sommerferien gedroht. Denn nach dem Riesenerfolg des Kinderdorfs 2022, dem ersten nach dreijähriger coronabedingter Pause, fiel diese beliebte zweiwöchige Veranstaltung erneut aus – gab es doch keine Stadtjugendpflegerin, die diese hätte organisieren können. Immerhin hatten sich Mario Moritz und Annette Binder von der Stadtverwaltung daran gemacht, für ein alternatives Programm zu sorgen. Herausgekommen war ein Ferienspaß mit 35 Angeboten.

Moritz zog nun ein halbwegs zufriedenstellendes Fazit: „Wir haben es geschafft, auf den letzten Drücker noch ein Ferienspaßprogramm auf die Beine zu stellen.“ Während einige Veranstaltungen gut besucht worden waren, mussten andere aufgrund mangelnder Anmeldungen ersatzlos gestrichen werden. „Das ist natürlich für neue Anbieter nicht schön, denn auch die wollen wir bei Laune halten“, betonte der Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

So fiel eine Veranstaltung des ADFC-Ortsverbands aus: „Ich habe keine Erklärung dafür, warum so wenige Radfahren wollten“, sagte Moritz. Im Gegensatz dazu waren etwa das Schnuppergolfen auf dem Golfplatz Dreibäumen und die Segelfreizeit der Seglervereinigung Wuppertal auf der Bever-Talsperre gut frequentiert.

Höhepunkte einmal mehr aber waren die von der Stadt organisierten Ausflüge in den Movie-Park und ins Schloss Beck, die beide ausgebucht waren. Während für die Tour in den Movie-Park einigen Kindern abgesagt werden musste, konnten in den anderen Freizeitpark alle Jungen und Mädchen mitfahren.

Die Verantwortung für den nächsten Ferienspaß übergeben Moritz und Binder nun dem neuen Leitungsduo des Jugendzentrums, das vor einigen Wochen beziehungsweise zum Monatsbeginn seinen Dienst aufgenommen hat. „Wir werden sie unterstützen“, verspricht Moritz. „Aber die beiden Leiterinnen sind doch deutlich näher an den Wünschen der Kinder und Jugendlichen.“ büba