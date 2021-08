Die letzte Landgaststätte schließt

Gastronomie

+ © Leif Schmittgen Die Schwestern Inge und Ulla Hager am Tresen ihrer Gastwirtschaft. Sie betrieben sie seit 1980 – am 23. Dezember ist Schluss. © Leif Schmittgen

Im Haus Hager geht eine rund 170-jährige Tradition zu Ende. Schwestern drehen den Zapfhahn zu.

Von Leif Schmittgen

Inge Hager erzählt mit einem lachenden und weinenden Auge von den Geschichten, die sich in den vergangenen Jahrzehnten im Landgasthof Hager, den sie gemeinsam mit ihrer Schwester Ulla, betreibt zugetragen haben. Ihre Mimik deutet auf Abschiedsschmerz hin, aber auch Erleichterung ist zu spüren. Am 23. Dezember, einen Tag vor Heiligabend, geht nämlich eine fast 170-jährige Tradition zu Ende, dann nämlich wird im - in fünfter Generation geführten - Landgasthaus Hager das letzte Bier angezapft.

+ Standpunkt von Leif Schmittgen © RGA

iesen zwiespältigen Gesichtsausdruck beschreiben die Schwestern auch mit Worten: „Das Haus Hager war unser Leben. Wir realisieren jetzt erst, dass wir unsere Gaststätte bald schließen“, sagt die 77-jährige Inge Hager. Ihre zwei Jahre jüngere Schwester Ulla erzählt einen Schwank aus der Jugend. „Bevor wir 14 Jahre alt wurden, durften wir den Gastraum nicht betreten. Unsere Mutter hat uns aber zum Bierholen in den Keller geschickt“, schwelgt Ulla Hager in der Vergangenheit. Das kalte Bier habe man dann an der Tür abgegeben. „Es wurde der ein oder andere schmutzige Witz im Gastraum erzählt und es wurden Erwachsenengespräche geführt“, begründet Inge mit einem Schmunzeln das von der Mutter „ungeschriebene“ Gesetz.

+ Die Gaststätte Hager wird im Volksmund „Hickstump“ (Ziegenschwanz) genannt. © Leif Schmittgen

Früher seien viele Wanderer im Haus Hager eingekehrt, deshalb betrieb auch schon Mutter Berta Hager, die ihren Mann im Krieg verlor und 1980 starb, die Landgaststätte als klassisches Ausflugslokal. „Große Speisen gab es bei uns nie, nur Kleinigkeiten und natürlich Getränke“, berichtet Ulla Hager. Berühmt geworden sind zwei dieser „Kleinigkeiten“ aber schon: „Unsere Bratkartoffeln sind bei den Gästen sehr beliebt, genauso wie der hausgemachte Kartoffelsalat, den wir zur Bockwurst reichen“, meint Inge.

Die Schwestern betrieben den Gasthof gemeinsam mit ihrem Bruder Rolf-Dieter Hager seit 1980 hauptamtlich, waren vorher aber immer dann zur Stelle, wenn zum Beispiel Hilfe im Service benötigt wurde. Als der Bruder 2009 plötzlich verstarb, übernahmen die Schwestern alleine.

Wanderer kamen kaum noch in den „Hickstump“

Schon zu dieser Zeit kamen keine Scharen von Wanderern mehr in den „Hickstump“ (Ziegenschwanz), wie das Haus im Volksmund genannt wird. Vielmehr die treuen Stammkunden besuchten die Schwestern regelmäßig. Die Leute würden heutzutage viel mehr in die Stadt, als hinaus aufs Land gehen, sehen die Schwestern trotzdem den Grund der Schließung ausschließlich bei ihrem fortgeschrittenen Alter.

Ganz besondere Stammkunden, die Sänger des MGV Liederkranz Grünestraße nutzen das Lokal seit 125 Jahren ununterbrochen als Probenstätte. Und das wird laut Ulla Hager auch so bleiben: „Der Raum wird von den Sängern auch weiterhin genutzt, nur die Bewirtung wird wegfallen“, berichtet sie. Für Getränke stehe aber ein Kühlschrank bereit, wo sich die Sänger dann selbst bedienten.

Der zweite Stammverein, die Jagdhornbläser aus Radevormwald-Hückeswagen haben derweil ein neues Domizil an der Bevertalsperre für ihre Proben gefunden. Und die übrigen Kunden, darunter auch viele Jäger aus dem benachbarten Revier fänden die Entscheidung zur Schließung sehr schade, aber nachvollziehbar, sagen die Schwestern.

Und so langsam kommt der Abschiedsschmerz bei ihnen an, aber auch die Freude über die Dinge, die kommen. So wollen die beiden weiterhin das Anwesen und das große Grundstück pflegen, freuen sich aber auch auf Kulturveranstaltungen in Hückeswagen, die sie in der Vergangenheit an den umsatzstarken Wochenenden nur selten besuchen konnten. Nach Weihnachten gibt es dann einen allerletzten Umtrunk für geladene Gäste, ehe sich die Schwestern in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden und damit die fast 170-jährige Tradition des Haus Hager endet.