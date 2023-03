Lesungen für Kinder und Erwachsene

„Nacht der Bibliotheken“ am 17. März.

Unter dem Motto „grenzenlos !“ steht die landesweite „Nacht der Bibliotheken“ am Freitag, 17. März. „Grenzenlos ist die Bibliothek als der Ort, an dem Menschen aller Kulturen und Interessen unabhängig von Gehalt und Bildung willkommen sind“, heißt es auf der Internetseite des Verbands der Bibliotheken NRW. Die Bibliothek bietegrenzenlose Möglichkeiten: „Hier können sie sich informieren, lernen, kulturelle Angebote nutzen, sich fortbilden, Neues ausprobieren und miteinander ins Gespräch kommen.“

Das ist auch auf die Stadtbibliothek an der Friedrichstraße übertragbar, die sich zwischen 16.30 und 21 Uhr an der „Nacht der Bibliotheken“ mit einem Bilderbuchkino für Kinder und zwei Lesungen für Erwachsene beteiligt. Nachmittags (16.30 Uhr) geht es los mit dem Bilderbuchkino „Amalia und die Ostereier“, eine Ostergeschichte für Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren. Direkt im Anschluss ab 17.15 Uhr folgt „Leon Pirat“, ein Bilderbuchkino über einen Piratenjungen für Kinder ab fünf Jahren. Es muss kein Eintritt bezahlt werden, die Besucherzahl ist allerdings begrenzt. Daher sollten Eltern für ihre Kinder kostenfreie Eintrittskarten zu den Öffnungszeiten in der Stadtbibliothek besorgen.

„Der Abend zieht einen Spannungsbogen vom Bergischen in den Iran“, verspricht Bücherei-Leiterin Michaela Schmitz. Es finden zwei Lesungen für Erwachsene statt. Um 19 Uhr liest Anne Schmitz aus ihrem Bergischen Krimi „Weilertod“, danach steht die Autorin den Zuhörern für Fragen zur Verfügung. Ab 20 Uhr wird „Der kleine, schwarze Fisch“, eine Kurzgeschichte aus dem Iran, vorgelesen. Die Lesung wird präsentiert von der Bürgergruppierung „Wir sind mehr im Bergischen“, die im Anschluss zum Austausch über die Geschichte einlädt. Auch bei den Abendlesungen ist der Eintritt kostenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich. -büba-

Öffnungszeiten Stadtbibliothek, Friedrichstr. 18: mo und do, jeweils 14 bis 19 Uhr, die und fr, je 8 bis 13 Uhr, 1. Samstag im Monat, 10 bis 12 Uhr.

nachtderbibliotheken.de

stadtbibliothek-hueckeswagen.de